Cosplay, videojuegos y manga conquistan la Comic Con de Londres

Cristina Alonso Pascual

Londres, 24 may (EFE).- Luffy, del manga 'One Piece', Sans, del videojuego 'Undertale', o Izuku Midoriya, de 'My Hero Academia', salen de las páginas y las pantallas para pasear por el recinto londinense ExCel, que este fin de semana abre sus puertas a los asistentes de la convención MCM Comic Con.

Allí, miles de fanáticos de la cultura pop se reúnen portando la ropa de sus personajes favoritos, en una feria que acoge tanto a artistas gráficos como a escritores y dobles de voz de famosos juegos como 'The Legend of Zelda' o incluso la voz de Winnie the Pooh.

Una de las asistentes, Ramona Krebs, acude a la convención desde Suiza, con cosplay (disfraz) de Deku –el nombre de héroe de Izuku Midoriya, del manga 'My Hero Academia'–, que, pese a su complejidad aparente, logró hacer en dos semanas.

"Vengo aquí todo el tiempo, los tres días dos veces al año; lo disfruto mucho, es muy especial para mí", dijo en declaraciones a EFE durante el primer día del evento.

El cosplay, o caracterización como los personajes de ficción, es lo más característico de la convención, que se llena de diversidad de Pikachus, Links o Spidermans, pero también de amantes de géneros como el steampunk.

Es el caso del artista Mark Goodman, que viene a la Comic Con con una comunidad de fanáticos del género, con los que tiene un pequeño escaparate de sus obras, que abarcan desde pequeñas galaxias de engranajes hasta escenarios de películas como 'Shrek' en el interior de radios antiguas.

"El arte 'steampunk' no pretende ser serio, sino que está hecho para que la gente lo disfrute y también para darles algo de inspiración para que creen sus propias obras", puntualizó a EFE.

Cerca de esta zona y rodeada de tiendas que hacen las delicias de los asistentes, un guitarrista toca al ritmo de un videojuego interactivo en el que la gente decide por dónde va la historia a través de un código QR que les permite tomar decisiones.

Esta mezcla, que se suma a paneles que incluyen hasta partidas en directo de Dungeons & Dragons o juegos de arcade distribuidos por el recinto, impide que los asistentes se aburran, aunque algunos, como Mauku Robin, que va disfrazada de Eduardo Manostijeras, no pueden interactuar con ellos debido al propio traje que portan.

"Mi pareja también está aquí, no ha estado en ninguna Comic Con antes y eso me llena de emoción y significa que tengo a dos personas con los bolsillos llenos de mis cosas", bromeó.

Robin empezó a hacer cosplay hace casi un lustro y reconoce que ahora se le da mucho mejor que cuando empezó, aprendiendo mediante vídeos en internet, para poder mostrar su trabajo en la Comic Con, que calificó de un "buen punto de encuentro" con amigos, así como de lugar en el que descubrir nuevas propuestas.

La convención MCM Comic Con, que se extenderá hasta el domingo con más eventos y personalidades reconocidas, como Billy Harris o Phil Dunster de 'Ted Lasso', tendrá una segunda edición este 2024 el próximo mes de octubre. EFE

cap/er/ad

(foto) (vídeo)