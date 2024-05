Blinken habla con el 'número dos' del gabinete de guerra israelí tras la decisión de la CIJ

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha hablado por teléfono con el 'número dos' del gabinete de guerra del Gobierno israelí, Benny Gantz, tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha pedido a Israel que detenga las operaciones militares en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. Blinken también ha discutido con Gantz la reciente petición por parte de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de que se emitan órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el responsable de Defensa, Yoav Gallant. Durante la llamada, ha recordado "la importancia de la situación humanitaria" en Gaza, mientras que Gantz ha defendido que Israel permite que entre la ayuda al enclave en el marco de los combates, según un comunicado de la oficina del 'número dos' del gabinete de guerra recogido por el diario 'The Times of Israel'. Asimismo, Gantz y Blinken han discutido los esfuerzos que están realizando las partes para el retorno de los rehenes retenidos en Gaza por las milicias palestinas, así como "las perspectivas de avanzar sobre el acuerdo de normalización con Arabia Saudí". Arabia Saudí se opone a formalizar sus relaciones diplomáticas con Israel si no cesa su ofensiva contra la Franja de Gaza y no acepta el establecimiento de un Estado palestino, una 'línea roja' para el Gobierno liderado por Netanyahu.