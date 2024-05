Blanca Manchón, última expulsada de 'Supervivientes'... aunque podría regresar al concurso

Tras la reciente unificación de las playas para afrontar la recta final de 'Supervivientes', Blanca Manchón se convierte en la última expulsada de la semana tras perder el favor del público frente a su amiga y 'gata' con la que ha pasado la mayor parte del concurso, Aurah Ruíz. "Estoy realmente encantada. Soy un milagro con patas, me fui en la semana cinco y estoy aquí, agradecida 100%" reconocía Blanca tras las expulsión. Agradecida por estas doce semanas en las que ha disfrutado de la convivencia al máximo, Blanca reconocía que tenía muchas ganas de volver a España y reencontrarse con su familia: "Agradecer al equipo, tenéis un amor que dar que nos trasmitís a todos. Me llevo a una amiga, a mucha gente diferente, voy a ver a mis gemelos que tengo un montón de ganas, a Manuel y a mi familia". Antes de abandonar la palapa, Laura Madrueño le pedía que eligiera a uno de sus compañeros para competir por el collar de líder ocupando así su puesto: "Le voy a dar la oportunidad de que siga demostrando lo grande que es y no solo por su tamaño, Pedro a tope". Convencida de que su paso por el concurso había terminado, Blanca se llevaba la sorpresa de que seguirá su convivencia en una isla cercana a la de sus compañeros sin que ellos la descubran, al menos hasta el próximo domingo cuando descubra su destino.