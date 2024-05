Ana Redondo afirma que Milei es una "hiena" que aboga por la "ley de la selva" y se "ríe de la justicia social"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que el presidente de Argentina, Javier Milei, "no es un león", como ha proclamado el dirigente en una actuación musical que ha ofrecido este jueves para presentar sus proclamas, sino que es una "hiena" que se "ríe de la justicia social" y aboga por la "ley de la selva" en la que predomina el "ojo por ojo" y donde "el pobre que necesita de las políticas sociales no las va a tener". De esta forma ha definido la titular de Igualdad al responsable político argentino, que ha presentado su libro 'Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica' en el estadio Luna Park de Buenos Aires, durante su intervención en el mitin de apertura de campaña celebrado por los socialistas en Valladolid. En este marco y ante más de 50 personas que se han congregado en la capital vallisoletana para participar en el acto de partido, la ministra de Igualdad ha advertido de las políticas de Milei y ha subrayado que las mujeres y los ciudadanos "necesitan de la democracia". Por ello, ha incidido Redondo, el discurso de Milei significa la "ley de la selva", y en ella predomina el "ojo por ojo y donde el grande se come al pequeño". "Este discurso significa que el pobre que necesita de los derechos y, sobre todo, de las políticas sociales para sobrevivir no las va a tener", porque en la "ley de la selva solo el que se ríe de los demás tiene privilegios y los demás están allí intentando sobrevivir". Eso es lo que los socialistas y las mujeres "nunca van a tolerar", ha remarcado Redondo, al tiempo que ha señalado que en las pasadas elecciones "se dijo basta a la extrema derecha y ahora se va a volver a poner pie en pared para erigirse contra la Europa que quiere la extrema derecha".