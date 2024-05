Alemania confirma que esquivó la recesión al crecer un 0,2% en el primer trimestre

La economía alemana logró esquivar la entrada en recesión técnica en el primer trimestre de 2024, cuando el producto interior bruto (PIB) de la 'locomotora europea' creció un 0,2%, después de la contracción del 0,5% del último trimestre de 2023, según ha confirmado este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis). "Después de la caída del PIB a finales de 2023, la economía alemana comenzó 2024 con un crecimiento positivo", ha subrayado Ruth Brand, presidenta de Destatis. No obstante, a pesar de la disminución de la inflación observada, el gasto en consumo final de los hogares no se recuperó en el primer trimestre de 2024 y bajó un 0,4% con respecto al trimestre anterior, después del ajuste de precios, estacional y de calendario, mientras que el gasto público en consumo final también fue un 0,4% inferior al del trimestre anterior. Por el contrario, la inversión aumentó con respecto al cuarto trimestre de 2023, con un incremento del 2,7% de la formación bruta de capital fijo en la construcción, aunque la formación bruta de capital fijo en maquinaria y equipo disminuyó un 0,2%. En conjunto, la formación bruta de capital fijo a principios de año aumentó un 1,2% respecto al trimestre anterior. En comparación con el mismo trimestre del año pasado, el PIB de Alemania registró una contracción del 0,9% a precios ajustados, mientras que la caída interanual fue del 0,2% al ajustar por precios y calendario. Por otro lado, Destatis ha destacado que el desempeño económico en el primer trimestre se logró con aproximadamente 45,8 millones de personas ocupadas en Alemania, lo que representó un aumento de 129.000, o el 0,3%, respecto al año anterior. En promedio, se trabajaron menos horas por persona ocupada que en el primer trimestre de 2023, con un retroceso interanual del 0,8%. Asimismo, la productividad laboral global (PIB ajustado en función de los precios por hora trabajada por las personas ocupadas) cayó un 0,4% respecto al mismo trimestre del año anterior y la productividad laboral por persona ocupada fue un 1,2% inferior a la del año anterior. Según cálculos provisionales, la remuneración de los asalariados en Alemania aumentó un 6,2%, mientras que los ingresos de la propiedad y de las empresas disminuyeron un 5,7%. En este sentido, los sueldos y salarios brutos medios por empleado aumentaron un 6,1% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que en términos de ingresos medios netos, el aumento fue del 7,1%, lo que se debió principalmente a la recepción de primas para compensar la inflación que no estaban sujetas al pago de impuestos y contribuciones. De este modo, los sueldos y salarios brutos totales aumentaron un 6,5% respecto al año anterior, ya que el número de empleados también aumentó una vez más.