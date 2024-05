Samara, radiante, rompe su silencio y desvela cómo se encuentra tras la salida de prisión de Antonio Tejado

Dos días después de salir en libertad provisional tras 98 días en prisión por su pregunta implicación en el robo a la vivienda de su tía María del Monte, Antonio Tejado recupera poco a poco la normalidad. Arropado por su familia y por su novia desde hace dos años, Samara Terrón, el sobrino de la artista intenta volver a su rutina tras su excarcelación y este martes, tras firmar por primera vez en el juzgado -entre las medidas cautelares impuestas por el juez está la de comparecer los días 7 y 21 de cada mes en sede judicial- se iba de tiendas con su pareja y su madre, María José García. Intentando pasar página aunque según su entorno cercano está completamente derruido y no deja de llorar, Antonio ha comido con sus seres queridos en un conocido restaurante de Sevilla, se ha reencontrado con algunos de sus amigos más cercanos, y además ya habría llamado por teléfono a sus dos hijos, Antonio -fruto de su relación con Chayo Mohedano- y Emma -con Alba Muñoz- a los que podría ver en los próximos días. Con quien sin embargo no se pondrá en contacto es con María del Monte e Inmaculada Casal. El juez ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de ponerse en contacto por cualquier vía con las víctimas, y consciente de que su incumplimiento le llevaría directamente de nuevo a la cárcel, a Tejado no se le pasa por la cabeza llamar a su tía. A su lado, de modo incondicional, Samara, a la que este miércoles hemos visto de lo más sonriente por las calles de Sevilla. Separándose por unos minutos de su novio para hacer unos recados, la joven ha roto su silencio y, a pesar de su discreción y de que su intención es mantenerse al margen, ha confesado que está muy feliz tras la salida de prisión de Antonio. No ha querido aclarar si al sobrino de la artista le gustaría poder ponerse en contacto con ella para defender su inocencia, pero con su sonrisa -que hacía 3 meses que no le veíamos- ha revelado que todo está muy bien. Además, ha hecho una declaración de intenciones confesando que si no le ha abandonado en ningún momento desde que fue detenido, mucho menos lo va a hacer ahora: "Obviamente" ha asegurado feliz por volver a tener a Tejado a su lado.