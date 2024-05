La película 'Baby', una declaración de amor de Marcelo Caetano a su Sao Paulo desde Cannes

Nerea González

Cannes (Francia), 23 may (EFE).- El realizador brasileño Marcelo Caetano llevaba 15 años rodando las calles, bares y barrios de su ciudad, Sao Paulo, y con 'Baby', el segundo largometraje de su carrera, ha llevado a la Semana de la Crítica de Cannes una "carta de amor" por esa gran urbe, con un romance 'queer' en sus bajos fondos.

No es "autobiográfica", pero sí es personal en cuanto a los puntos de vista, su posicionamiento político y en cuanto "a las cosas que cuenta", explica a EFE el cineasta en una entrevista en la icónica playa de la Croisette.

"Me encanta hablar de libertad y todos personajes que yo he escrito son personajes que están en busca de libertad", detalla Caetano.

En concreto, en 'Baby' evoca cómo un joven homosexual que acaba de salir de la cárcel, rechazado por su familia y sin ninguna posesión material, se las arregla para sobrevivir, encontrando el amor y la solidaridad de otros como él.

La trama desmonta, dice Caetano, la idea de que uno no es libre si no tiene una estructura material que sostenga su vida y de que no se puede empezar de nuevo.

"Solos no llegamos a ninguna parte -recalca-, lo más importante es construir los vínculos de la solidaridad".

En especial, cuando se habla de personajes de los sectores más vulnerables de la sociedad, el director ve importante evitar el "pensamiento un poco enfermizo" de que "esas vidas no valen tanto", y de que "no hay amor, que no hay ayuda, de que no hay solidaridad".

"Yo pienso que, al contrario, para una cuestión de supervivencia es muy importante que la gente se ayude, que construya familias alternativas. Es una temática muy fuerte en la película porque hablamos mucho de familia tradicional, de familia biológica, pero los personajes de 'Baby' construyen familias", argumenta.

Esas relaciones a veces son "efímeras" y "provisorias", agrega, pero "son muy importantes para pasar de un día al otro, para ver lo que comer, dónde dormir", y "hay mucho amor en eso".

Otro realizador podría hacer una película melodramática con esto, opina Caetano, pero él elige deliberadamente no presentar a sus personajes como "víctimas", sino como parte de una "resistencia" que también ama, baila y festeja.

También refleja, sin juzgarlos, que son individuos que a veces tienen que hacer cosas ilegales para sobrevivir.

"La empatía es la palabra más preciosa en ese trabajo. Yo creo que vivimos en un momento donde se buscan imágenes y representaciones muy virtuosas, muy ejemplares (...) Yo quería contar una historia de gente que es muy compleja", cuenta.

Caetano asegura estar "muy, muy contento" por el paso de este filme por la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas del Festival de Cannes, que se dedica a buscar nuevas miradas sobre el cine a través de óperas primas o segundos largometrajes.

Y en su primer paso por la Costa Azul francesa, además, su proyecto ha logrado un galardón, que fue anunciado este miércoles la organización: el Premio Revelación de la Fundación Louis Roederer para el actor Ricardo Teodoro, por su papel como Ronaldo, el amante del protagonista del filme al que apodan igual que la película, 'Baby'.

Para algunos de los actores, incluso, esta era la primera vez que salían fuera de las fronteras de Brasil y para Teodoro, el reconicimiento en Cannes le ha llegado cumpliendo otro sueño, el de tener por fin una oportunidad en el cine, a sus 37 años.

"No podemos desistir nunca, no hay espacio para el desistimiento. Tenemos que esperar un momento a que una oportunidad aparezca, la atrapamos y la hacemos la mejor cosa (con ella)", considera Caetano.

Teodoro, además, interpretó el rol con mucha "bondad", asegura el realizador, y tras el premio "lloramos todos por toda la noche".

A sus actores, empezando por el protagonista, João Pedro Mariano, Caetano los elige a través de un proceso de 'casting' abierto, ya que considera que el cine que tiene acceso a subvenciones estatales debe ser accesible a todo el mundo.

"Si consigues plata del Estado para hacer una película, tienes que abrirla para todos los actores y actrices porque es una responsabilidad social. Es la plata de las escuelas, del hospital", reflexiona el realizador de 41 años.

Su cine tiene, además, una intención política, reconoce, porque está lleno de "luchas" -especialmente tras el gobierno ultraderechista del anterior presidente brasileño, Jair Bolsonaro (2019-2022)-, con "gente LGBT, gente queer" y también "negros", que son comunidades que sufren mucha violencia y también llenas de cicatrices. EFE

