La exmujer de Mainat acepta una condena de ocho meses de prisión por agredirle un año antes de intentar matarlo

En la mañana de este jueves hemos conocido que Angela Dobrowolski ha aceptado una condena de ocho meses de prisión por agredir a su exmarido, el productor de televisión Josep Maria Mainat, en la casa donde convivían un año antes del intento de homicidio por el que está acusada y a la espera de juicio en otra causa. El juicio estaba previsto en el Juzgado Penal 19 de Barcelona este jueves por la mañana y se ha saldado con un acuerdo entre acusaciones y defensas con el que ella ha reconocido que durante una discusión en abril de 2019 le lanzó una caja de madera en la que guardaban medicamentos y el taburete del piano, del que usó el cojín para golpearlo. Mainat llegaba al juicio contra Dobrowolski asegurando que afrontaba "tranquilo" esta jornada y confirmando que retiró los cargos contra su ex pareja: "Yo he retirado los cargos, sí". Eso sí, evitaba confirmar si es cierto que Ángela le arrojó un bote de mermelada: "No quiero hablar de esto ahora". A su salida, Josep María ha explicado que Ángela ha llegado a un acuerdo con el Fiscal y no se ha celebrado el juicio: "Ella ha aceptado que sí, que lo había hecho. Han llegado a un pacto con el fiscal y ya no hace falta. De hecho, no he declarado. He perdido la mañana. Creo que están pactando una pena de seis meses, lo cual no se ejecuta". El productor aseguraba que el juicio de julio es mucho más importante: "Si hay una cosa que me gustaría que este juicio aclarara es qué sucedió esa noche, es decir, yo pienso, yo no acusé a Ángela de nada, yo dije, ha pasado esto, y los Mossos investigaron. Mi hijo sí la acusó a ella. Yo quiero aclarar qué pasó esa noche". Además, confesaba que Ángela tenga explicaciones para todo lo que sucedió: "Espero que ella tenga explicaciones suficientes, amplias y convincentes de todas las cosas algo inexplicables que sucedieron ese día. Bueno, explicables sólo si hubo un intento de asesinato, pero si no lo hubo, tiene que explicar cuál es su versión, por qué hizo eso, por qué fue a la nevera, por todas las cosas que sucedieron". Mainat explicaba que mantiene todavía un sentimiento contradictorio hacia su ex mujer: "Es un sentimiento bipolar, porque aparte están los casi diez años que vivimos muy felices, están los dos niños maravillosos que hemos tenido juntos y está una última época terrible. O sea, la última época después del divorcio ha sido con la ocupación de la casa, con todo. Bueno, ha sido un desastre". Recordemos que Mainat huyó hacia la cocina, donde Dobrowolski cogió un bote de cristal de mermelada que había sobre la encimera y golpeó a su entonces pareja en la frente. La sentencia se ha dictado oralmente este mismo jueves y también incluye una orden de alejamiento durante un año y ocho meses y le prohíbe tener armas durante dos años.