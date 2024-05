José Ortega Cano ni se inmuta ante las cámaras tras su altercado con la prensa

Las declaraciones de Ana María Aldón en 'Fiesta' hace varias semanas insinuando que José Ortega Cano no cumplía con sus obligaciones relativas a la manutención del hijo que tienen en común, y revelando su intención de tomar medidas legales contra el torero si no llegaban a una vía de entendimiento encendió todas las alarmas acerca el torero podría tener problemas económicos. Ahora, el torero está de nuevo en el ojo del huracán mediático después de que la revista 'Lecturas' haya publicado que tiene deudas superiores a los 100.000 euros y, de no solucionar la situación podría incluso perder su casa, que tiene tres notas de embargo. La primera, de 2021, correspondiente a una deuda de 53.000 euros con el Ayuntamiento de Fuente del Fresno. La segunda, de 2023, sería de 62.000 euros por una deuda relacionada con festejos taurinos... y el tercer embargo se debería a una deuda contraída por un tercero al que el torero habría avalado en algún préstamo. Unas informaciones que desataban la ira del torero hace unos días arremetiendo duramente contra los reporteros que se encontraban en las inmediaciones de su hogar para preguntarle por todas ellas: "¡Iros a tomar por culo, hombre!". En la tarde de este jueves, el torero se ha dejado ver en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, y lo cierto es que ha llamado especialmente la atención porque se ha mostrado impasible ante las cámaras al preguntarle por este altercado con la prensa. Ni se ha inmutado ante las cámaras ni ha mostrado pizca de arrepentimiento... el torero se mostraba recto, serio y ocultando su vista bajo unas gafas de sol para evitar desvelar cómo se encuentra tras salir a la luz todas estas informaciones que le sitúan de nuevo en el foco mediático.