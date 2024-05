Carlos Maturana, reveladoras declaraciones sobre su relación con Lara Dibildos

Un mes después de la publicación de sus primeras imágenes juntos besándose apasionadamente, Lara Dibildos y Carlos Maturana ya no se esconden. Este miércoles, dando un paso más en su relación, han 'oficializado' su especial amistad asistiendo juntos -aunque llegaron por separado para intentar despistar a la prensa- al concierto de Modestia Aparte en el Teatro Kapital para celebrar el aniversario de una de sus canciones más icónicas, 'Cosas de la edad'. Y si la hija de Laura Valenzuela reconoce que está feliz pero que no quiere poner etiquetas a lo suyo, el modelo granadino piensa exactamente lo mismo que su chica, a la que define con una sonrisa divertida -porque ni siquiera él acaba de creerse sus palabras- como "una amiga". "Somos amigos, hemos venido a ver el concierto juntos, somos amigos y nada más. Mejor no ponerle nombre a las cosas, disfrutar el momento... somos amigos y lo pasamos muy bien juntos" ha confesado, confirmando lo especial que es Lara para él. "Qué voy a decir sobre ella, quién no conoce a Lara. Es encantadora, no puedo decir nada nuevo de ella la verdad" ha añadido, resistiéndose a confesar públicamente sus sentimientos por la actriz. Sin embargo, avanzada la noche, Carlos cambiaba de opinión y publicaba su primera imagen en redes sociales con Lara. Un selfie en el que vemos a la pareja muy cercana y mirando con complicidad a la cámaras, confirmando por fin lo felices que están juntos.