Omar Montes actuará el 12 de octubre en Madrid presentando 'Illuminati party' junto a sus amigos

Omar Montes, uno de los máximos exponentes del "flamenco urbano", actuará el sábado 12 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid presentando su fiesta "Illuminati party", donde invitará a sus amigos a que le acompañen en el escenario para interpretar todos sus hits. Los tickets estarán a la venta este jueves, 23 de mayo, a las 12:00h en entradasatualcance.com . El artista ha afirmado que es un "illuminati", es decir, parte de una sociedad secreta que pretende establecer un nuevo orden mundial. "Creo que es importante estar en todos los saraos... Es que no illuminati, no party", declaró en una entrevista. "Volvió la fiesta que todos esperabais", ha confesado. El madrileño forma parte de la vanguardia urbana en España, fusionando trap, hip hop, EDM, reggae y reguetón con flamenco. En 2019 lanzó su primer álbum, "La vida mártir", y seguidamente vivió una enorme popularidad al convertirse en el ganador del programa de televisión "Supervivientes". Durante 2020 fue el único artista español con cuatro canciones en el top 50 de España y el que más reproducciones en plataformas digitales obtuvo. En 2021 lanzó junto a Ana Mena y Maffio el sencillo "Solo", que rápidamente se convirtió en un éxito. En 2022 publicó su segundo álbum, "Quejíos de un maleante", de una calidad sonora excepcional, colaborando con algunos de los artistas flamencos pioneros (Israel Fernández, Estrella Morente, Duquende, La Tana, etc.) y con el que consiguió una nominación a los Grammys Latinos. En 2023 lanzó el sencillo "Arena y sal" junto a Saiko, uno de sus grandes éxitos. Ha colaborado con artistas de la talla de Nicky Jam, Carín León, Luis Fonsi, Quevedo, Saiko, Ana Mena, Annita y un largo etc. Este año ha lanzado, entre otras canciones, "La sevillana", que ha llegado al nº2 de la lista de ventas y se ha convertido en un hito para una canción de su género Hasta la fecha le han certificado 27 discos de platino y 9 de oro. Omar Montes cuenta con más de 8.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, 834K suscriptores en su canal de YouTube, y más de 1.6 millones de seguidores en IG y de 185K en X.