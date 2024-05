La madre de Antonio Tejado no aclara si su hijo concederá una entrevista

Tras la puesta en libertad provisional de Antonio Tejado sin fianza, muchos han sido los movimientos que ha dado junto a sus seres queridos, pero sobre todo se ha dejado ver junto a su pareja Samara, su madre María José y su hermano Chema: los tres pilares fundamentales de su vida en este momento. Ahora, parece que el sobrino de María del Monte quiere disfrutar de esta libertad, pero no hacer ningún comentario respecto a su situación personal... todo porque sus abogados le han recomendado guardar silencio y no hacer declaraciones. Una recomendación que se extiende a toda la familia, ya que hemos podido ver a la madre de este regresando a casa tras pasar la mañana con él y Samara y no ha aclarado si es cierto que su hijo no quiere saber nada de su tía ni tampoco ha desmentido si se sentará finalmente en un plató de televisión. Y es que se ha llegado a comentar que Antonio estaría preparando una entrevista para hablar de todo lo que le ha sucedido en los últimos meses y sobre su estancia en prisión, pero parece que por el momento no le veremos en la pequeña pantalla.