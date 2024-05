Secuestradores envían un dedo cortado de una mujer secuestrada en Perú

Los secuestradores de la peruana Jackeline Salazar Flores, de 32 años, han remitido un dedo amputado de la mujer a su padre para exigirle un rescate. Este lunes se ha difundido una fotografía donde aparece la joven después de la amputación y una grabación de audio en la que los secuestradores aseguran que seguirán con nuevas amputaciones si no se paga el rescate. "Ahí te mando una pequeña prueba de lo que puedo llegar a hacer con tu hija. Por las puras no tengo mis años encima. A más tiempo que des a los soplones... menos tiempo le queda de vida a tu hija. A la próxima será un dedo menos", explica un hombre en la grabación. Los criminales han pedido dos millones de soles (unos 492.000 euros) por su puesta en libertad. El padre de la víctima ha pedido clemencia y ha asegurado que no cuenta con esa suma. Salazar ha pedido a sus padres que paguen el rescate y no avisen a la Policía. "Por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Por favor, solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te digan nadie. Solo haz eso para que me liberen, por favor", dijo en un mensaje anterior. El secuestro fue registrado por cámaras de seguridad el pasado lunes 13 de mayo en el barrio de Los Olivos de Lima cuando la mujer se desplazaba en su vehículo.