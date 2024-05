El presidente de Colombia traslada su solidaridad a Sánchez tras los ataques "bárbaros" de Milei

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expresado su solidaridad al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de los ataques "bárbaros" del presidente argentino, Javier Milei, quien señaló a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por "corrupta". "El progresismo avanza en España. Mi solidaridad al presidente español ante los ataques cada vez más bárbaros de quienes no se han dado cuenta que condujeron al mundo a la enfermedad, el hambre, la guerra y la posible extinción de la vida con la crisis climática", ha planteado Petro en un mensaje en la red social X. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha anunciado este domingo la llamada a consultas 'sine die' de la embajadora, al tiempo que ha amenazado con medidas adicionales si no se produce una disculpa pública por parte de este, quien aún sigue en Madrid. Albares ha anunciado la medida en una declaración institucional sin preguntas desde el Complejo de la Moncloa, en la que ha reprochado a Milei haber sobrepasado "cualquier tipo de diferencia política e ideológica" con sus declaraciones. Durante su intervención en el acto de Vox en el Palacio de Vistalegre 'Europa Viva 24', Milei se ha referido a la mujer de Sánchez. "No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo", ha comentado.