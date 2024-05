Sebastian Vettel homenajeará a Ayrton Senna antes del Gran Premio de la Emilia Romaña

El expiloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel ha organizado varias actividades en la previa del Gran Premio de la Emilia Romaña, que se disputa este fin de semana, para honrar al ex piloto brasileño Ayrton Senna, fallecido hace 30 años en Imola. El tetracampeón del mundo ha invitado a los actuales pilotos de la parrilla a un paseo por la pista este jueves en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, donde Senna sufrió un accidente mortal el 1 de mayo de 1994. Así, se reunirán en la línea de salida y meta y se detendrán cerca del monumento al brsaileño en la curva Tamburello, donde se estrelló, para guardar un minuto de silencio. Tras el desfile de pilotos previo a la carrera del domingo, Vettel conducirá un McLaren MP4/8 por la pista. Este modelo fue pilotado por Senna en 1993, su última temporada con la marca británica antes de fichar por Williams. Bajo el lema 'Forever Senna', Vettel también ha hecho producir camisetas en memoria del tricampeón mundial brasileño, y los beneficios se destinarán a obras benéficas, la mitad de ellos a la Fundación Ayrton Senna. "Sólo tenía siete años cuando ocurrió el accidente. Mi padre me contaba lo gran piloto que era Ayrton Senna. Era un gran admirador suyo y me regaló un pequeño coche de juguete de Senna. Lo que más aprecié de él más tarde fue que no sólo era uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, sino que también mostraba compasión y apoyo por los problemas sociales y la pobreza en su país natal", dijo Vettel.