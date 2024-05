'Maxton Hall', la nueva serie de Amazon Prime que ha revolucionado las redes sociales

Si estás sin serie en la recámara, muy atento, te traemos una que va a remover todos tus cimientos emocionales. Se trata de 'Maxton Hall - Un mundo entre nosotros', la nueva serie que se estrenó en Amazon Prime el pasado 9 de mayo y que ya se ha convertido en una de las más virales hasta la fecha. Hacía tiempo que una trama amorosa entre adolescentes no se volvía tan comentada en redes sociales y, sí. Lo cierto es que lo que han conseguido Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten, James Beaufort y Ruby Bell en la ficción, llevábamos mucho tiempo sin verlo. Basada en la novela 'Save me' de Mona Kasten, esta serie hará replantearte tu existencia, reflexionar sobre si viviste al máximo esa etapa adolescente de tu vida y, sobre todo, creer de nuevo en el amor. Una joven de clase obrera se cruza en el camino de una familia millonaria que no le pondrá nada fácil perseguir su sueño: llegar hasta la Universidad de Oxford. Para ello tendrá que lidiar con las continuas zancadas que el joven James le pone en el camino, sin saber que su historia estaba entrelazada. Una historia de amor, dolor, superación y líos juveniles que atrapa y te envuelve en una realidad paralela que nada tiene que ver -aunque al principio te de la sensación de que la trama puede parecerse- con lo que has visto anteriormente. Las redes ya se han llenado de comentarios de miles de espectadores que han visto esta ficción. De hecho, muchos de los fans de los dos protagonistas han investigado qué tipo de relación tienen en la realidad y... ¡atención! porque han trascendido algunas imágenes cargadas de complicidad que podrían demostrar que el amor ha traspasado la pantalla. 'Save me' es el primer libro de una trilogía literaria que ha escrito Kasten, que se completa con dos libros más titulados 'Save you' y 'Save us' y que también se han vuelto virales a raíz de la serie en Amazon Prime... ¿qué, te atreves a viajar a una historia que te hará viajar a otra dimensión?