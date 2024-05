Bruselas expedienta a Meta por incumplir normas UE de protección de los menores usuarios de Instagram y Facebook

La Comisión Europea ha anunciado este jueves el inicio de un expediente sancionador contra Meta por no haber tomado las medidas necesarias para proteger a los usuarios menores de edad de Instagram y Facebook, tal y como le exige la nueva Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). "No estamos convencidos de que haya hecho lo suficiente para cumplir con las obligaciones de la DSA", ha explicado el comisario de Mercado Interior, el liberal Thierry Breton, en un mensaje en el que apunta específicamente a la falta de medidas para "mitigar el riesgo de efectos negativos en la salud física y mental" de los europeos más jóvenes que acceden a las plataformas de Facebook e Instagram. "Nos preocupa que Facebook e Instagram puedan estimular comportamientos adictivos y que los métodos de verificación de la edad que Meta ha implantado en sus servicios no sean adecuados", ha dicho, por su parte, la vicepresidenta comunitaria de Competencia, Margrethe Vestager. El procedimiento incoado formalmente este jueves se basa en el análisis preliminar del informe de evaluación de riesgos enviado por Meta en septiembre de 2023, pero también en las respuestas que Meta ha remitido a Bruselas en respuesta a los requerimientos formales de información y en información pública recabada por la propia Comisión Europea. En concreto, el expediente sancionador aborda tres áreas, siendo la primera de ellas la obligación para la compañía de tomar medidas para evaluar y mitigar los riesgos que plantean los interfaces de las dos plataformas señaladas, en tanto que puedan aprovechar la inexperiencia y vulnerabilidad del público más joven para fomentar comportamientos adictivos. La segunda cuestión es el cumplimiento de los requisitos de la DSA para impedir que los menores accedan a contenidos inadecuados, en particular la efectividad de sus herramientas para verificar la edad del usuario y garantizar que estos controles son "razonables, proporcionales y eficaces". Finalmente, el tercer elemento que motiva el expediente de Bruselas tiene que ver con las obligaciones que impone la UE a las grandes plataformas para que establezcan medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores, en especial con la configuración de privacidad por defecto para los menores como parte del diseño y el funcionamiento de sus sistemas de recomendación.