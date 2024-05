Zarzuela cancela de la agenda del Rey su encuentro con Zelenski previsto para este viernes

La Casa del Rey ha anulado de su agenda la reunión prevista en el Palacio Real de Madrid entre Felipe VI y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que habían programado para este viernes y que se enmarcaría en una visita a España que Moncloa no ha querido confirmar oficialmente en ningún momento. Medios portugueses han apuntado a que el motivo para posponer las visitas a España y Portugal, donde también se esperaba a Zelenski, sería la "difícil situación" en varios frentes de la guerra, lo que no aconsejaría realizar un viaje al extranjero en estos momentos. En concreto, CNN Portugal ha adelantado que Zelenski ha pospuesto de nuevo la visita a estos dos países por el avance de las tropas rusas en Járkov, considerada "estratégica" para los intereses ucranianos. De hecho, el gobernador de la región, Oleg Sinegubov, informó que al menos 7.531 civiles, entre ellos 568 menores de edad, han sido evacuados en los últimos días como consecuencia de la nueva ofensiva. Zarzuela había informado, en una actualización de la agenda de la Familia Real este mismo martes, de que el presidente de Ucrania sería recibido este viernes por Felipe VI en el Palacio Real y, posteriormente, acudiría a un almuerzo de honor en el que también participaría la Reina Letizia. En esta visita, la primera de carácter bilateral, también habría sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para firmar un nuevo acuerdo bilateral de seguridad. No obstante, desde Moncloa no se llegó a confirmar este extremo. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, señaló que el presidente ucraniano "siempre es bienvenido a España", pero dejó que él no quiere "andar entrando en desmentir, confirmar, hablar de movimientos" por motivos de seguridad. Albares aprovechó para reiterar el apoyo de España a Ucrania tanto tiempo como sea necesario e informó de que este lunes habló por teléfono con su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleba.