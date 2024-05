(Pre) Betis y Real Sociedad defienden Europa contra Las Palmas y Valencia antes de su duelo directo

El Real Betis visita este jueves a Las Palmas en su misión de defender su plaza de Liga Europa para la próxima temporada ante un conjunto canario inmerso en una depresión en la segunda vuelta, mientras la Real Sociedad, séptima, desea un pinchazo de los verdiblancos y descartar a un Valencia que apura su última opción de soñar con jugar competición continental el curso que viene, en partidos correspondientes a la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2023-2024. El Benito Villamarín acoge este jueves (19.30) un partido vital para las aspiraciones europeas del Betis de Manuel Pellegrini, que ha conseguido remontar de la crisis de marzo --no ganó ninguno de los cuatro encuentros en ese mes--. Desde entonces, está invicto (4V y 1E) y ha conseguido ser el gran favorito para hacerse con la sexta plaza que ahora ocupa con 55 puntos. Las dudas que rodearon al proyecto liderado por el chileno parecen haberse esfumado, cuando tienen muchas papeletas para ser equipo de Europa League por cuarta temporada consecutiva. Aunque la Real Sociedad, su rival este fin de semana en un partido que marcará el futuro clasificatorio de ambos conjuntos, está a solo un punto, por lo que no pueden permitirse ningún tropiezo. El Betis llega al Estadio de Gran Canaria después de conquistar dos plazas complicadas en sus dos últimas visitas: Mestalla (1-2) y El Sadar (0-2). Y, además, el equipo canario atraviesa el peor momento de la temporada, con solo 2 puntos de los últimos 33 en juego en una racha de 11 partidos sin ganar (9D y 2E) --incluye la serie activa de derrotas más larga (8) de las cinco grandes ligas--. Los pupilos del 'Ingeniero' vencieron al descendido Almería (3-2) en la última jornada, con otro partido sobresaliente de Isco, escudado por Fornals y Ayoze Pérez. El técnico chileno podría planear rotaciones teniendo en cuenta que en tres días reciben a la Real, por lo que Bellerín y Abner serían titulares, mientras Carvalho daría descanso a Guido Rodríguez o Cardoso, y Fekir tiene hueco en ataque. Plan muy diferente al de Las Palmas, que necesita dos puntos para certificar una permanencia que antes de una depresión que arrancó en febrero parecía ya asegurada. En cuanto al once, volvería Cardona, sancionado la pasada jornada, y hay opciones para Moleiro, Munir y Sandro, todos ellos con más descanso en las piernas, para intentar junto al apoyo del público dar un giro de 180º a la preocupante situación actual. LA REAL SOCIEDAD DEBE ACABAR CON LAS OPCIONES DEL VALENCIA PARA CREER El Betis estará muy pendiente del encuentro que acoge el Reale Arena (22.00) entre la Real Sociedad y el Valencia. Los de Imanol Alguacil sufrieron un nuevo frenazo en forma de derrota en Montjuïc (2-0), en una recta final de curso algo irregular que les ha mermado, incluso ocupando ahora puesto de Conference League. Aunque están a solo un punto del Betis y no quieren bajar los brazos en la batalla final por la Europa League. Y las opciones de los vascos pasan por hacer los deberes y esperar un 'pinchazo' bético para ir con vida al Villamarín, aunque los precedentes ante el Valencia en casa no son halagüeños. El conjunto 'txuri urdin' solo ha ganado en una ocasión a los 'che' en los últimos seis duelos como local, en los que los valencianistas han coleccionado tres triunfos y dos empates. Además, los de Baraja son conscientes, tras el empate a cero frente al Rayo Vallecano en Mestalla, que tienen muy complicado alcanzar la séptima plaza de Conference y que todo pasa por asaltar el feudo realista, no siendo su mejor baza la de ser visitante, con solo cinco victorias este curso lejos de su estadio, aunque dos de ellas en las últimas tres salidas, ante Osasuna y Granada, con sendos 0-1. Ambos conjuntos podrían introducir novedades en sus onces para dosificar en una semana con tres partidos. En la Real, Tierney, Zakharyan, Barrenetxea y Kubo, suplentes frente al Barça, apuntan a titulares, mientras que en el Valencia reaparecería Gayà, ausente por lesión desde mediados de marzo, y Foulquier por los carriles. Almeida, Yaremchuk y otros como Amallah también podrían tener hueco en la alineación inicial. --PROGRAMA DE LA JORNADA 36 EN LALIGA EA SPORTS. -Jueves 16 de mayo. Las Palmas - Real Betis. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 19.30. Almería - FC Barcelona. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 21.30. Real Sociedad- Valencia. Soto Grado (C. Riojano) 22.00.