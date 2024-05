Simeone: "Necesitamos al mejor Morata y ojalá lo podamos tener"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el equipo necesita "al mejor Morata" y que "ojalá" lo puedan tener en este final de temporada, empezando por el partido de este miércoles ante el Getafe, un conjunto que "ha crecido ofensivamente" con José Bordalás. "Yo lo veo con la misma ilusión de siempre, con el mismo entusiasmo de siempre. Los delanteros, como cualquier futbolista, pasan por etapas mejores o no, y necesitamos al mejor Morata, y ojalá que en este final de temporada lo podamos tener", declaró en rueda de prensa. Sobre el duelo, cree que será "un partido duro" con un rival que "siempre ha competido muy bien con las características de su entrenador". "Es un equipo que ha evolucionado ofensivamente sobre todo", dijo. "Bordalás ha llegado nuevamente al Getafe, ha hecho un trabajo extraordinario esta temporada, el equipo ha crecido ofensivamente, con mucho más peso en el ataque, y está terminando una temporada a la altura, con muchas más variantes de los anteriores años", subrayó. Además, agradeció las palabras del técnico azulón José Bordalás, que aseguró que el Atlético estaba haciendo una buena campaña. "No presto atención a las opiniones, porque son opiniones y son todas respetables. Obviamente, de parte de los pares, cualquier tipo de opinión siempre tiene un valor para nosotros más importante porque saben lo que le pasa a los demás", indicó. Por otra parte, el técnico argentino no quiso adelantar si hará modificaciones en el centro del campo. "Terminamos de jugar el domingo, una victoria importante. Necesitamos seguir en la misma línea de trabajo. Veremos ahora cómo entrenan, tenemos todavía hasta mañana a las diez de la noche, bastante tiempo para pensar y elegir a aquellos que entendemos que vayan a competir como el partido lo pide", señaló. Tampoco quiso desvelar si el belga Arthur Vermeeren tendrá más minutos en estas últimas jornada de LaLiga EA Sports. "Entiendo la pregunta, pero a mí lo único me importa ese partido del Getafe, intentar hacerlo lo mejor que podamos", manifestó. En otro orden de cosas, sobre si terminar LaLiga con 79 puntos sería un buen resultado, Simeone opinó que "todo puede variar en consecuencia de la cantidad de puntos que hagan los de detrás o los de delante". "Todo es muy cambiable más allá de que siempre hay una cifra para entrar en 'Champions', que es por encima de los 70 puntos. Los números van marcando esa línea, después puede variar en consecuencia de cuánto mejoran otros equipos o no", expresó. Por último, se mostró más reflexivo preguntado por si, después de 12 temporadas consecutivas metiendo al equipo en 'Champions', deben fijarse un nuevo objetivo. "Es una pregunta interesante para otro momento de la temporada y no faltando poco para el final. Como siempre, vivo de lo que va a pasar hoy. Posiblemente si me la vuelves a repetir podremos charlar un poco más profundo de algo que entiendo como una pregunta interesante. Seguro que sí", finalizó.