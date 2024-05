Nothing llevará ChatGPT a todos sus modelos de auriculares

Nothing llevará a todos sus modelos de auriculares la integración con el 'chatbot' de OpenAI ChatGPT a través de una actualización de la aplicación que estará disponible el 21 de mayo. La firma tecnológica anunció a mediados de abril que había integrado ChatGPT en su sistema operativo NothingOS, de tal forma que los usuarios de sus teléfonos podrían interactuar con este asistente con los nuevos auriculares reciente presentados, Ear y Ear (a). La compatibilidad con ChatGPT se extenderá a más modelos de auriculares, en concreto, a Ear (1), Ear (stick), Ear (2), y también a los de su submarca: CMF Buds, CMF Neckband Pro, y CMF Buds Pro, como ha confirmado Nothing en un breve comunicado compartido en X (Twitter). La compañía integrará ChatGPT en la actualización de la aplicación móvil Nothing X, que estará disponible a partir del 21 de mayo.