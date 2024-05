Ucrania y Rusia se disputan múltiples localidades de Járkov en medio de la nueva ofensiva de las fuerzas rusas

Fuerzas ucranianas y rusas se están disputando este domingo el control de una decena de localidades de Járkov en medio de la nueva ofensiva de los efectivos de Moscú, que ha anunciado en las últimas horas la toma de estas poblaciones aunque Kiev todavía no las da por perdidas. Según un portavoz de los grupos operativos ucranianos en la zona, el coronel Nazar Voloshyn, las fuerzas de Ucrania ahora mismo están lanzando contraataques en Strilecha, Krasne, Morojovets, Oliynikove, Lukiantsi, Gatishche y Pletenivka, escenario de intensos combates desde hace dos días. El Ministerio de Defensa ruso, por contra, asegura que son hasta nueve las poblaciones de Járkov cuyo control ha asumido en las últimas 48 horas: Gatishche, Krasnoye, Morojovets y Oleynikovo este domingo, después de que asumiera el control, este pasado sábado, Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pilnaia y Strelechia. Ucrania mantiene que no ha perdido ninguna de estas poblaciones durante estos dos últimos días de combate. Más de 4.000 personas han abandonado sus hogares en varias poblaciones de la región ante la nueva ofensiva lanzada por las fuerzas rusas y que han vuelto la situación en la zona "extremadamente difícil", tal y como reconoció a última hora del viernes el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha hecho saber en su cuenta de Telegram que 4.073 personas han sido evacuadas desde el viernes, la mayoría en las poblaciones de Chuhuiv y en las inmediaciones de Járkov capital, si bien los 1,3 millones de residentes de esta ciudad todavía no está bajo amenaza de desplazamiento.