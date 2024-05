La defensa de Trump acusa a 'Stormy Daniels' de inventarse las relaciones entre ambos para ganar dinero

El equipo legal del expresidente estadounidense Donald Trump ha acusado a la exactriz porno Steffany Clifford, conocida como 'Stormy Daniels', de inventarse la historia de las relaciones sexuales entre ambos y el posterior soborno para ganar dinero. "Si la historia no fuera cierta, la habría escrito mucho mejor", ha expresado 'Stormy Daniels' durante su intervención en el tribunal, según ha publicado la cadena estadounidense CNN. Durante la sesión, los abogados de Trump han intentado desacreditar a la exactriz porno a través de inconsistencias en algunos pequeños detalles de su declaración, mientras que esta ha defendido en todo momento la veracidad de los hechos. La Fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental, dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels para comprar su silencio y que no hablase de la relación extramatrimonial que mantuvieron en el marco de la campaña electoral de 2016. En mayo de 2011, Clifford accedió a contar su historia a una revista a cambio de 15.000 dólares, si bien ella misma explicó en una entrevista concedida en 2018 al programa '60 Minutes' de la cadena de televisión CBS que un hombre la amenazó mientras iba junto a su hija a una clase de gimnasia y decidió no hacerlo. La irrupción de Trump en política cinco años después llevó a desempolvar los escándalos que habían acompañado al magnate durante su larga carrera pública. La actriz porno acabó firmando un acuerdo de confidencialidad de 130.000 dólares a cambio de no revelar esta supuesta relación extramatrimonial con el magnate y afirmó que lo hizo porque temía por su seguridad.