El Liverpool niega "especulaciones" del Barcelona con Darwin Núñez

Londres, 10 may (EFE).- Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, negó cualquier tipo de especulación con Darwin Núñez, después de que el delantero uruguayo borrara varias fotos con el Liverpool de sus redes sociales por los insultos que estaba recibiendo y haya sido relacionado con el Barcelona.

"¿Qué? No hay especulación. Será algo externo, porque yo no sé nada de ello. No hay especulación ahora mismo, esta es la situación", dijo este viernes Klopp en rueda de prensa.

El delantero uruguayo decidió borrar varias publicaciones tras los insultos recibidos por fallar una ocasión contra el Tottenham Hotspur y los rumores sobre una posible salida se dispararon después de que se hiciera una foto con Ronald Araujo, jugador del Barcelona.

"Sí, Darwin no estaba contento con haber fallado esa ocasión. Ha tenido mala suerte en muchas ocasiones, porque lo está haciendo todo bien, pero la pelota no entra y eso, para una persona tan joven, es muy duro. Sabe las expectativas que hay sobre él y es duro", apuntó Klopp.

"No hay otra alternativa que pasar por esto y es lo que está haciendo. Es parte de la carrera de un futbolista. Su problema es que es tan bueno que está constantemente en esa posición. Si no fuera tan bueno, no tendría tantas oportunidades. Es tan bueno que está en esos momentos para marca, pero ahora no está marcando", añadió.

En los 52 partidos que ha disputado esta temporada Darwin, ha marcado 18 goles y repartido trece asistencias, pero, sin embargo, según la métrica de Goles Esperados, debería haber marcado ocho goles más este curso.