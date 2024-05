Anita Matamoros deja claro su apoyo a Miri: "¡Ganadora!"

Anita Matamoros ha reaparecido este jueves en la gran fiesta que Multiópticas organiza por estas fechas, CASA MÓ BOUQUET, y lo cierto es que ha tenido unas palabras para su íntima amiga Miri, quien está siendo de lo más criticada en 'Supervivientes 2024'. Precisamente en una de las noches más complicadas y decisivas para su hermana Laura en el concurso, cuando se juega su permanencia debido a su nominación, la hija de Makoke ha querido hacer un alegato a favor de su amiga y no de esta. La influencer nos ha confesado que se encuentra "en un buen momento" aunque "me da miedo decirlo en alto por si luego de repente la vida te da... pero estoy muy feliz, en un momento muy dulce y con mucha motivación en el trabajo". Además, esa felicidad también viene motivada porque en el terreno del amor está muy llena: "Estoy muy feliz, tengo el corazón contento, como han dicho él se dedica al mundo de la música... entonces estoy disfrutando mucho del amor, de la música, del arte". Tal y como informó la revista Semana, Anita se ha enamorado de Johnny Garso, un músico de Zaragoza con el que se dejó ver en la feria de arte ARCO de Madrid. Hoy, lo ha definido así: "Él es un tío increíble, no voy a hablar mucho de él, pero poco a poco iréis viendo cosas porque me apetece soltarme y abrirme al mundo". Y ha sido mencionarle el tema de 'Supervivientes' y la joven lo ha tenido claro: "Miri ganadora, cien por cien, basándome en el concurso y en cómo lo están haciendo, Miri es completamente real, lo da todo en las pruebas, está muy fuerte... he visto que la critican por ser positiva, es que Miri es así". La hija de Makoke entiende que "si no la conoces te choque su personalidad, te puede descuadrar", pero ha asegurado que "es una persona completamente vitamina, risueña, luchadora y se está mostrando tal y como es". Sin embargo, ese chorro de voz se apagaba al mencionarle que precisamente la persona que está siendo más dura con Miri es su hermana y ella, tiene claro su posición: "Al ser precisamente mi hermana y ya sabéis que yo con las personas de mi familia nunca me he querido meter respecto a sus conflictos". Además, ha aprovechado la frase que utilizó Arantxa del Sol hace unos días en plató, cuando decía que llevaba toda su vida profesional intentando preservar la personal, para afirmar que se encuentra en el mismo punto: "Llevo una vida profesional mucho más corta que ella, pero me sentí muy identificada con esa frase".