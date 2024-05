José María Almoguera guarda silencio tras las declaraciones de su madre

Carmen Borrego está enfrentándose a la polémica con su hijo intentando mantenerse al margen y asegurando que ella no tiene nada que ver con la filtración que está habiendo sobre los pasos que está dando con la que todavía parece que sigue siendo su pareja. En este sentido, parece que el hijo de la colaboradora de televisión prefiere mantener perfil bajo y no entrar a desmentir o afirmar nada de lo que se está diciendo sobre él y la madre de su hijo. Ni siquiera del viaje que había hecho recientemente con ella. José María Almoguera guardaba silencio tras las duras declaraciones de su madre sobre una posible reconciliación con Paola. Prefería no mediar palabra tras la afirmación de Borrego en la que ha asegurado que estar con una pareja que no quiere a la familia no sale bien. Almoguera tampoco ha querido aclarar si detrás de todo hay información que se desconoce y que la víctima, realmente, no es su madre... y es que desde que hiciera la exclusiva con Paola hablando de su separación ninguno de los dos ha vuelto a hacer declaraciones públicamente. Lo único que se sabe es que él joven se ha mudado a un vivienda de alquiler y que, al parecer, su hijo estaría una semana con él y otra con Paola... pero, ¿hay una reconciliación tal y como se ha asegurado o simplemente hacen planes juntos por el bien del bebé?