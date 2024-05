El Gobierno argentino ataca al sindicalismo por el paro de este jueves: "Cada vez más alejado de la realidad"

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha arrancado este jueves, marcado por un nuevo paro nacional en todo el país que amenaza con frenar la actividad durante toda la jornada, con críticas al sindicalismo, al que ha acusado de estar "cada vez más alejado de la realidad". En una publicación a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter), el responsable económico del Gobierno de Milei ha lamentado que los trabajadores que en este día no puedan acudir a su puesto de trabajo vayan a cobrar menos a fin de mes, "producto de este paro", por lo que les ha transmitido su solidaridad. "La gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no malgastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos. Sigamos confiando, estamos por el buen camino", ha defendido Caputo a primera hora de este jueves, a la espera de ver el seguimiento que tendrá el paro. A su vez, el presidente Milei ha publicado una instantánea suya en su cuenta de Instagram en la que sostiene una camiseta con el lema 'Yo no paro', la cual ha acompañado con un pie de foto en el que se puede leer 'Viva la libertad, carajo'. GUERRA ENTRE SINDICATOS Y GOBIERNO Desde que se conoció, a mediados de abril, que la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato de Argentina, convocaría un paro para este jueves 9 de mayo, el Gobierno ha cargado duramente contra los organizadores. En las últimas horas, y para evitar un seguimiento mayor, el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, ha advertido a aquellos trabajadores públicos que vayan a la huelga que se les descontará el día, salvo a aquellos que tengan imposible acudir a su centro de trabajo. Según los cálculos del Gobierno, casi 6,6 millones de personas en toda Argentina no van a tener disposición en el servicio de transporte, debido a que los sindicatos de este sector también se han unido a la medida de fuerza. "Aunque el Gobierno quiera amedrentar a los trabajadores del Estado, violando la libertad sindical, no lo logrará. La adhesión a la medida de fuerza va a ser total. Mañana (por hoy) en Casa Rosada no vas a tener ni quien te sirva el café, Adorni", manifestó ayer el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de 'X' (antes Twitter). Cuando se celebró el primer paro el pasado enero, el Gobierno ya se mostró sorprendido por la celeridad de los sindicatos para manifestarse en contra de sus medidas, cuando no hubo convocatorias de este tipo durante los cuatro años que duró el anterior mandato de Alberto Fernández.