El embajador ruso en Polonia remite una nota de protesta a Varsovia por la detención de un soldado ruso

El embajador de Rusia en Varsovia, Sergei Andreev, ha informado este jueves de que ha remitido una nota de protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia por la reciente detención de un supuesto desertor las Fuerzas Armadas rusas tras cruzar de forma ilegal la frontera desde Bielorrusia. "Envié una nota al Ministerio de Asuntos Exteriores para confirmar los informes de los medios sobre este asunto", ha manifestado Andreev en el marco de una ceremonia en el cementerio de Varsovia en homenaje a los soldados soviéticos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial, recoge la agencia PAP. La Guardia de Fronteras de Polonia informó el miércoles de la detención de un ciudadano ruso de 41 años que había cruzado de forma ilegal al país desde la frontera noreste. Las autoridades polacas confirmaron estar "tomando medidas en su contra". Rusia y Bielorrusia son aliados militares y, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Minsk ha facilitado a las tropas rusas la realización de ataques contra el territorio ucraniano desde Bielorrusia. Por otro lado, el embajador Andreev se ha pronunciado sobre la polémica en torno al juez Tomasz Szmidt, magistrado del Tribunal Administrativo Provincial de Varsovia que esta semana solicitó asilo político en Bielorrusia. Al ser preguntado sobre la posible relación entre ambos, el embajador ruso ha aseverado: "no lo conozco y no recuerdo haberlo conocido". Las autoridades polacas acusan a Szmidt de haber colaborado con los servicios secretos de Bielorrusia. La participación de Andreev en el homenaje a los militares soviéticos caídos en la Segunda Guerra Mundial ha estado marcada un año más por los actos de protesta en contra de la invasión rusa de Ucrania, iniciada hace ya más de dos años. En mayo de 2022, apenas unas semanas después del estallido de la guerra, un activista ucraniano lanzó pintura roja al embajador. Al año siguiente, la Policía polaca tuvo que dispersar a un grupo de manifestantes que se amontonaron en torno a Andreev. En esta ocasión no se han producido mayores altercados, pero sí un grupo de unas quince mujeres, ataviadas con ropa blanca y manchas rojas, han protestado por las masacres rusas en Ucrania. En su ropa se podía leer el nombre de algunas de las ciudades ucranianas atacadas por el Ejército ruso, como Donetsk, Mariúpol o Bucha, entre otras.