Edmundo Arrocet y Gemma Serrano acaban con las especulaciones sobre sus imágenes 'a horcajadas'

Edmundo Arrocet sigue negando rotundamente que fuese infiel a María Teresa Campos. Y tras el testimonio de Marta de Pablo asegurando que tuvo un affaire con él cuando era pareja de la recordada presentadora, ha dado un paso al frente dispuesto a zanjar de una vez por todas las especulaciones sobre su 'honorabilidad' y su lealtad a la madre de Terelu y Carmen Borrego. Y no es otro que dar su consentimiento ante notario para que se emitan las comentadísimas imágenes en las que aparecería en actitud íntima con Gemma Serrano en el interior de su vivienda, con su amiga presuntamente subida a horcajadas sobre él. Unas instantáneas que habrían circulado por diferentes redacciones, que dejarían a Bigote en una posición muy delicada y que él niega que existan. Un paso al frente del humorista sobre el que ahora se pronuncia la propia Gemma, que da su 'bendición' a Edmundo para que sus fotografías vean la luz: "Que ya por fin la gente pueda ver tanta infamia y tanta versión que dan en televisión, porque no hay pruebas fehacientes que se vea que yo he podido tener una relación con ese señor, no hay una foto en la que ese señor me esté tocando el hombro*". "Estoy encantadísima de que Edmundo haya tomado esa decisión de por fin autorizar a que salgan esas fotografías, que tienen que salir para que todo el mundo vea que no tienen nada. Eso de las horcajadas que están contando, para que se vea que es mentira" asegura. "Estamos los dos de acuerdos en este caso y en cualquiera, vamos a desenmascarar a la gente que se ha propuesto desacreditar a Edmundo en aquel momento y a mí en este monto, ya es hora" advierte, saliendo una vez más en defensa del cómico. "Es Bigote Arrocet desde el año 76 que empezó en un programa de televisión, ya se forjó su nombre y aquí todo el mundo dice que a través de María Tereases Campos este señor ha ido a la palestra. Este señor lo único que hizo fue consentir a María Teresa, estar en su programa cantando gratis, iba por ella, para estar a su lado y dejarla dinero para pagar impuestos que la señora Borrego dice que hay que pagar". "Claro que Bigote Arrocet tiene que pagar impuestos a hacienda, pero el que tiene una deuda con Hacienda es el que ha generado dinero, que no se te olvide" añade arremetiendo nuevamente contra Carmen Borrego, a la que ha puesto un curioso 'mote'. "Es la que hace pasteles. No los hace, pero como parece que es su carrera profesional... porque ella puede hablar de la gente pero la gente no puede hablar de ella, entonces a lo mejor es que se dedica a otra cosa aunque lo único que hace es hacer exclusivas continuamente para sacar dinero" ha apuntado con ironía. Y a pesar de que Borrego ha advertido con demandarla si seguía hablando de ella, Gemma no tiene ningún miedo y así lo ha demostrado poniendo en tela de juicio la faceta de madre de la colaboradora: "Este no ha sido el primer día de la Madre que ha pasado sin su hijo. Hace muchos años que no estaba con su hijo. Te recuerdo que su hijo vivía con su abuela en la casa y la madre vivía en otra casa. Es más, como bien he dicho en otras ocasiones, esta señora no ha tenido la custodia de esos dos hijos, por tanto tampoco ha ejercido tanto de madre. No me sorprende". "Lo que me sorprendería es que no de una exclusiva de lo afectada que está. Porque va a sacar tajada de ello. Vamos, no lo dudes. Su hijo lleva trabajando en Telecinco muchísimos años, no ha salido a la palestra nada de él y ahora que el pobre sale y cuenta cuál es su vida también es malo por hacerlo... Así que si su propio hijo es malo...." sentencia, defendiendo que es "lícito" que todo el mundo de exclusivas y no solamente Carmen. También Marta de Pablo, aunque Gemma ha salido en defensa de Bigote una vez más y niega que fuese infiel a Teresa con la azafata del 'Un, dos, tres'. "Me parece lamentable que salga una señora 7 años después a decir que se ha acostado con un señor y que le den crédito. No lo llego a entender. Quiere ganar dinero, pero que por lo menos cuente algo que sea interesante porque yo he estado en la vida de Edmundo desde 2014 y no la conozco, no la he visto nunca" sentencia.