Save the Children dice que "la vida de un millón de niños pende de un hilo" por el cierre del paso de Rafá

La organización no gubernamental Save the Children ha alertado este miércoles de que "la vida de un millón de niños y niñas pende de un hilo" en la Franja de Gaza a causa de la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria a través del paso de Rafá tras la toma del lado palestino del puesto por parte del Ejército de Israel. El director de la ONG en los Territorios Palestinos Ocupados, Xavier Joubert, ha indicado que "el bloqueo de la ayuda pone en peligro la vida de los niños y niñas" y ha subrayado que "este asalto a Rafá es fatal", antes de recordar que "el aumento de los ataques aéreos registrado hasta ahora ya se ha cobrado docenas de vidas jóvenes". "Más allá de las víctimas directas, la vida de un millón de niños y niñas pende de un hilo", ha indicado Joubert, quien ha reseñado que "era difícil creer que las cosas pudieran empeorar, dadas las restricciones ya existentes, pero aquí estamos". En este sentido, ha indicado que el martes fue "uno de los días más oscuros" en los siete meses de conflicto en Gaza, "ya que el único paso fronterizo que quedaba abierto por el que pasaba la ayuda humanitaria está ahora bloqueado", sin que las autoridades de Israel hayan dado plazos para su reapertura. "Todavía hay tiempo para detener una incursión terrestre en Rafá. La comunidad internacional debe ejercer toda la presión posible para que se respeten sus responsabilidades en virtud de las Convenciones de Ginebra y se impidan los crímenes más graves contra la población civil y contra las niñas y niños", ha sostenido. Save the Children ha insistido además en que "las fuerzas israelíes deben detener las operaciones en Rafá y abrir todos los pasos terrestres disponibles para permitir la entrada de la ayuda", al tiempo que ha abundado en que estos cierres tendrán "consecuencias catastróficas" para la infancia. "El hambre nunca debe utilizarse como arma de guerra y está prohibido por el derecho internacional humanitario", ha subrayado la organización en un comunicado, en el que ha recordado que no ha entrado ayuda en Gaza a través del paso de Rafá desde el 5 de mayo, lo que implica que las ONG "ya no pueden hacer llegar nuevos suministros y asistencia a Gaza". El Ejército israelí confirmó el martes la toma de la parte palestina del paso de Rafá, que sirve como uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave, en el marco de lo que describe como una "actividad dirigida" en "zonas limitadas" contra "infraestructuras terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La operación fue lanzada horas después de que el gabinete de guerra creado en Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás acordara seguir adelante con su ofensiva, después de que el grupo islamista palestino afirmara que había aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por Qatar y Egipto.