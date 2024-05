(Previa) Nadal necesita el aprobado de Roma para soñar con París

El tenista español Rafa Nadal debuta este jueves en el torneo de Roma, quinto Masters 1000 de la temporada, con la confianza de poder seguir su puesta a punto física tras las buenas noticias de Madrid y crecer también en su juego en la última prueba antes de París. Nadal sigue su camino y, más que nunca, no mira más allá del próximo partido. Sin embargo, en cada rueda de prensa desde que regresó a la acción en 2024 en Brisbane, al campeón de 22 'grandes' se le pregunta por Roland Garros. El rey de la tierra está cada vez más cerca de ser competitivo en el Abierto de Francia, pero aún quedan dos semanas donde todo puede pasar. El de Manacor se estrena en el Foro Itálico contra el belga Zizou Bergs, de 24 años, un rival al que nunca se ha enfrentado. Nadal, diez veces campeón en Roma, logró en Madrid la pasada semana una buena puesta a punto con buenos entrenamientos y cuatro partidos a sus espaldas, algo que hacía casi dos años que no experimentaba. El exnúmero uno del mundo volvió esta temporada tras un 2023 en blanco y, con la lesión en su regreso australiano que se fue alargando, fue renunciando a torneos hasta Barcelona. Después, en la capital fue un paso más allá, a pesar de caer con claridad contra el checo Jiri Lehecka en octavos, y el cuerpo parece que le responde. El balear confirmó que había jugado por última vez en suelo español, salvo que de manera improbable se apunte a la Copa Davis, y empezó a dar forma a la que es su temporada de adiós al tenis. Ya lo avisó justo hace un año, cuando renunció a Roland Garros para terminar de centrarse en un 2024 que apuntaba a despedida. El objetivo era terminar en las pistas y Nadal, satisfecho con lo logrado en las últimas semanas, está más cerca. Sin embargo, al 14 veces campeón del Abierto francés le falta ahora subir el nivel de tenis ya que, para empezar, en Roma le va a hacer falta si supera su debut. En el camino italiano del balear aparecen el polaco Hubert Hurkacz, el danés Holger Rune y el ruso Daniil Medvedev. Después de la plaga de lesiones que dejó el Mutua Madrid Open, el tenista español Carlos Alcaraz no será de la partida, ni tampoco el favorito local Jannik Sinner, mientras está bajo duda Medvedev. Sin embargo, en Roma reaparece el número uno del mundo, Novak Djokovic, quien no podría verse con Nadal hasta una hipotética final.