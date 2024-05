Ignacio de Borbón le manda un mensaje a Nacho Palau tras el fallecimiento de su madre

Hace unos días, Nacho Palau informaba a toda la comunidad de sus seguidores el triste fallecimiento de su madre tras una larga lucha contra el cáncer. Un momento de lo más delicado que quiso compartir a través de sus redes sociales para desahogarse con ese público que le ha apoyado en todas las etapas de su vida. En este contexto, esta semana pudimos hablar con un excompañero de Nacho en 'Supervivientes', Ignacio de Borbón, y aprovechó las cámaras para mandarle todo su apoyo a su amigo: "Le mandamos un abrazo enorme y todo el ánimo porque es un campeón y hay que seguir para adelante". Ignacio recordaba que Nacho siempre ha estado al pie del cañón en la enfermedad de su madre, en la suya propia -ya que fue diagnosticado de cáncer tras su paso por 'Supervivientes'- y también "por los hijos, siempre. Siempre lo ha hecho". Aunque le mandó un mensaje a través de nuestras cámaras, nos contaba que contactó con él para darle el pésame a pesar de haberse distanciado: "Obviamente ya Nacho le tengo mucho cariño. Ya le he mandado el mensaje que le tenía que mandar. Al final le mandamos todo el apoyo, todo el ánimo posible. Yo sé que al final lo tendrá que pasar poquito a poco y es una pena". Con el paso del tiempo la relación se enfrió, ya que "tampoco he hablado mucho con él, ya no tenemos tanta relación, simplemente algunos mensajitos de vez en cuando", pero eso no fue motivo suficiente para hablar con él "por este tema y poquito más, entonces no te puedo decir más".