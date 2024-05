Israel pide a EEUU suspender su financiación a la ONU si la Asamblea General reconoce el Estado de Palestina

El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, ha pedido a Estados Unidos que corte su financiación a Naciones Unidas si la Asamblea General del organismo aprueba una resolución reconociendo al Estado de Palestina, de cara a una votación prevista para la jornada del viernes. "Los palestinos aprovechan nuevamente la automática mayoría política y la decadencia moral de la ONU", ha dicho el embajador israelí ante el organismo, quien ha recalcado que las autoridades palestinos "no lograron obtener este estatus a través del Consejo de Seguridad, como es necesario". La votación en el Consejo de Seguridad de la ONU no fructificó después de que Estados Unidos, principal aliado de Israel, ejerciera su derecho a veto y bloqueara la propuesta, lo que, según Erdan, lleva ahora a los palestinos a "pisotear todas las normas y llevar la decisión a la Asamblea General". "Si la resolución es aprobada no cambiará nada sobre el terreno. Sólo demostrará cómo de desconectada está la ONU de la realidad y cómo premia el terrorismo", ha recalcado, antes de insistir en que la iniciativa "va contra la Carta de Naciones Unidas". "Si es aprobada, espero que Estados Unidos detenga totalmente su financiación a la ONU y sus instituciones, en línea con las leyes estadounidenses", ha zanjado en su comunicado, publicado a través de su cuenta en la red social X. Estados Unidos aprobó en los años noventa unas leyes que prohíben al país financiar a cualquier organismo de la ONU que conceda reconocimiento total a cualquier grupo sin "atributos internacionalmente reconocidos" como Estado, algo que llevó a Washington a suspender en 2011 la financiación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tras el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho. La iniciativa para lograr el reconocimiento del Estado de Palestina en la ONU tiene lugar en plena ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras los ataques ejecutados el 7 de octubre contra territorio israelí, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes han denunciado hasta la fecha cerca de 34.800 muertos --a los que se suman cerca de 10.000 desaparecidos--, mientras que más de 480 palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos desde el 7 de octubre en Cisjordania y Jerusalén Este.