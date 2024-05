La Seguridad Social gana 200.000 afiliados medios en abril, hasta nuevo récord de 21,1 millones de ocupados

La Seguridad Social ganó una media de 199.538 cotizantes en abril respecto al mes anterior (+0,95%), gracias, sobre todo, al impulso de la hostelería, que sumó casi 92.000 afiliados en el mes, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tras el incremento de ocupados registrado en el cuarto mes del año, superior a otros abriles donde no se celebró la Semana Santa, el número de afiliados medios se situó en la cifra récord de 21.101.505 ocupados, llegando incluso a tocar en algunos momentos del mes los 21,2 millones de trabajadores. El aumento de afiliados de abril es uno de los más elevados de la serie. No supera el de 2023, cuando la Semana Santa llevó al sistema a ganar más de 238.000 ocupados, pero en comparación con otros meses de abril sin Semana Santa, el crecimiento de este año ha sido superior. En el último año, de abril de 2023 a abril de 2024, la Seguridad Social ha ganado 486.516 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4%. SE CONSOLIDAN LOS 21 MILLONES DE OCUPADOS EN SERIE DESESTACIONALIZADA En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 40.677 afiliados (+0,2%), lo que llevó al sistema a consolidar la cota de los 21 millones de ocupados, alcanzada por vez primera el pasado mes de marzo. En concreto, abril cerró con 21.073.339 trabajadores. "Los datos de afiliación registran un abril que pasará a los anales de la historia. Hemos afianzado los 21 millones de afiliados en España y lo hacemos, además, en un mes de abril sin Semana Santa, lo que hace que estos datos sean aún más significativos", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Dentro de la serie desestacionalizada, se han creado 480.653 empleos en el último año y más de 1,7 millones respecto a diciembre de 2019, antes de la pandemia. RÉCORD DE MUJERES AFILIADAS, CON CASI 10 MILLONES DE OCUPADAS El repunte mensual de afiliados medios en abril fue mayor entre las mujeres, que ganaron en el mes 103.132 cotizantes respecto a marzo (+1%), frente a un avance del empleo masculino de 96.406 ocupados (+0,9%). Con este incremento, el número de varones ocupados finalizó abril en 11.102.223 cotizantes, en tanto que la cifra de mujeres trabajadoras marcó un récord histórico de 9.999.282 ocupadas, el 47,4% del conjunto de afiliados, el porcentaje más alto de la serie. El Ministerio ha resaltado que en los registros de afiliación diarios, las mujeres cotizantes llegaron a superar los 10 millones desde el día 15 al 29 de abril. Desde finales de 2019, antes de la pandemia, el empleo femenino ha crecido un 11,9%, frente al avance del 7,8% entre los varones, lo que se tradujo en un repunte de las bases de cotización femeninas del 16,2%, por encima de la subida del 13,4% de las de los hombres. Por su parte, la afiliación media de extranjeros aumentó en abril en 70.936 cotizantes, un 2,6% más respecto al mes anterior, hasta situarse en 2.805.055 ocupados, nuevo máximo histórico. HOSTELERÍA, COMERCIO Y TRANSPORTE IMPULSAN EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 185.886 afiliados medios en abril (+1%), hasta un total de 17,67 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 11.987 afiliados a sus filas (+0,36%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo récord de 3.364.938 personas. Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó la mayor subida de la ocupación al ganar 91.913 cotizantes respecto al mes anterior (+6,4%). Le siguieron las actividades administrativas, con 15.074 afiliados más (+1%); el comercio (+11.549 cotizantes, +0,4%), y transporte y almacenamiento, que ganó 10.021 ocupados (+1,2%). El único descenso mensual de la ocupación se dio en las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, con 10 afiliados menos (-0,03%). Por su parte, el Sistema Especial Agrario sumó 15.021 afiliados en el cuarto mes del año (+2,2%), y el del Hogar registró 753 bajas (-0,2%). El Ministerio ha subrayado que el crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es "especialmente intenso" en sectores de alto valor añadido, como actividades profesionales, científicas y técnicas e información y comunicaciones, donde la ocupación ha aumentado por encima del 17%. De hecho, según Seguridad Social, desde que finalizó la pandemia, más de uno de cada cinco nuevos afiliados se han incorporado a estos dos sectores. LA TEMPORALIDAD, EN MÍNIMOS DEL 12,6% Según el Ministerio, los datos de abril reflejan los efectos positivos de la reforma laboral sobre la estabilidad del empleo y la mejora de su calidad desde que esta norma entró en vigor hace dos años. Así, el porcentaje de afiliados con contrato temporal bajó en abril hasta el 12,6%, mínimo histórico, en tanto que el porcentaje de ocupados con contratos indefinidos se situó en el 87,4% tras crecer 16,9 puntos desde la reforma laboral. En el caso de los menores de 30 años, la temporalidad se ha reducido en 34 puntos, hasta el 19,2%. Al mismo tiempo, la Seguridad Social contabiliza ahora más de 3,4 millones de afiliados más con contrato indefinido que en diciembre de 2021, último mes antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. De este modo, el total de ocupados con contrato indefinido alcanza una cifra histórica cercana a los 14 millones, de los que casi 9,6 millones son a tiempo completo. "No sólo observamos una mejoría cuantitativa, superando los 21 millones de afiliados, también cualitativa. Nunca hasta ahora ha habido tantos afiliados a la Seguridad Social y nunca se habían registrado tantos con contrato indefinido, en torno a 14 millones", ha subrayado la ministra Saiz. En el último año, los afiliados con contratos indefinidos a tiempo completo han aumentado un 4,2% (+389.899 ocupados), por encima de los de tiempo parcial (+3,8%, +89.552) y de los fijos-discontinuos (+16.788 afiliados, +1,7%). El Ministerio también ha remarcado que, en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo en España desde el nivel anterior al Covid ha aumentado un 8,9%, por encima de las tasas de Francia (+5%), Italia (+3%) y Alemania (+1,4%). Lo mismo sucede si se atiende a la ganancia de ocupados desde que se inició la guerra en Ucrania: mientras que en España el empleo ha crecido un 6,9%, en Francia y Alemania lo ha hecho en el entorno de un 2%. BALEARES LIDERA EL ASCENSO DE AFILIADOS MEDIOS La afiliación media subió en abril en todas las comunidades autónomas. Los mayores aumentos del empleo, en términos absolutos, se registraron en Baleares, que ganó 55.155 afiliados; Andalucía (+41.365 ocupados); Cataluña (+33.089 cotizantes), y Madrid (+14.639). En términos relativos, los mayores avances mensuales de la ocupación media fueron para Baleares (+10,7%), Andalucía (+1,2%) y Murcia y Cantabria, ambas con aumentos ligeramente superiores al 1%. Por otra parte, el Ministerio ha informado de que los trabajadores en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) se situaron al finalizar abril en 8.692. En total, a 30 de abril había 9.897 trabajadores en ERTE, menos del 0,1% del conjunto de afiliados. De ellos, 8.692 estaban en un ERTE-ETOP y 1.195 en un ERTE por fuerza mayor.