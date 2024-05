Julen Lopetegui entrenará al West Ham a partir de la próxima temporada

Londres, 6 may (EFE).- Julen Lopetegui, ex seleccionador español y ex entrenador del Real Madrid entre otros cargos, dirigirá al West Ham de la Premier League inglesa a partir de la próxima temporada en sustitución del británico David Moyes, que concluye contrato el 30 de junio.

Según ha podido saber EFE, Lopetegui regresará la próxima campaña a la máxima competición inglesa, donde ya entrenó al Wolverhampton Wanderers desde noviembre del 2022 hasta agosto del 2023, dirigiendo 27 partidos oficiales y abandonando el cargo después de que el club no le facilitara los fichajes que le prometió y de los problemas financieros que acarreaba la entidad, los cuales obligaron a la venta de jugadores clave como Matheus Nunes.

Aquella opción llegó para Lopetegui después de que dejase el banquillo del Sevilla, en el que estuvo entre julio del 2019 y octubre del 2022; justo después de una estancia de menos de una temporada en las filas del Real Madrid tras ser cesado como seleccionador español en vísperas del Mundial 2018 de Rusia.

Además, el exguardameta ha ejercido también como entrenador en el Oporto portugués; en las categorías inferiores de la selección española; en el Real Madrid Castilla; y en el Rayo Vallecano, la que fue su primera experiencia tras retirarse en ese club en el año 2022.

El West Ham, campeón de la Liga Conferencia la pasada campaña, ocupa la novena posición en Inglaterra, a falta de dos jornadas para la conclusión de la Premier League.