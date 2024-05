El líder opositor Yair Lapid pide evitar "comentarios innecesarios" que obstaculicen la liberación de rehenes

El líder opositor israelí Yair Lapid ha pedido este lunes poner fin a los "comentarios innecesarios" que obstaculizan la puesta en libertad de los rehenes secuestrados por Hamás durante los ataques del 7 de octubre en Israel y que continúan en la Franja de Gaza. Lapid, que ha lamentado que la retórica del Gobierno a menudo obstaculiza un acuerdo al respecto, ha aseverado que su liberación "se está viendo amenazada por comentarios innecesarios por parte de los ministros que forman el Gobierno" del primer ministro, Benjamin Netanyahu. "Los cálculos políticos y la temeridad deben detenerse", ha aseverado. En este sentido, ha lamentado que Israel "carece de un adulto responsable que ponga fin a la locura" y ha acusado a las autoridades de "gestionar de forma pobre las negociaciones" entre las partes. "El Gobierno israelí ha abandonado a los rehenes y debe hacer todo lo que esté en su mano para traerlos de vuelta a casa", ha puntualizado. Sus palabras llegan poco después de que Netanyahu rechazara las declaraciones de un alto cargo del país que sugería que era responsable de socavar la última ronda de conversaciones con Hamás en El Cairo, la capital de Egipto, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'. El alto cargo en cuestión habría sugerido en declaraciones al periódico 'The New York Times' que los comentarios de Netanyahu habrían provocado que Hamás "endureciera su postura" sobre la liberación de rehenes y las conversaciones para lograr un alto el fuego.