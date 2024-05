Ayuso critica a un Gobierno "capaz de insultar y no respetar al presidente que los argentinos han elegido en las urnas"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que el Gobierno central sea "capaz de insultar y no respetar al presidente que los argentinos han elegido en las urnas". Así lo ha señalado durante su intervención inicial en el desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, que protagoniza en el Hotel Ritz el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, insinuase que el presidente de este país, Javier Milei, ingiere "sustancias". Ayuso ha criticado la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez que no ha dudado "en ofender a Israel tras el atentado más grave sufrido contra el pueblo judío desde el Holocausto, abandonar al pueblo saharaui, desairar a los Estados Unidos o equiparar al presidente del PP Europeo con los nazis". "Ahora le tocaba el turno de Argentina. Es curioso. En la última campaña de las elecciones autonómicas y municipales, que ahora cumplen un año, muchos argentinos participaron para advertirnos de la derivada peronista que estaba tomando España, pero sobre todo para que les diéramos ánimos a ellos. Parecía que jamás iban a salir del túnel. Un año más tarde, efectivamente, el peronismo ha llegado al otro lado del Atlántico, siguiendo el manual calcado: ataque a la justicia, los medios, la prensa libre y, por supuesto, la alternancia política", ha lanzado a continuación. En todo caso, ha hecho hincapié en que lo que no esperaban era que "en lugar de tener que dar ánimos a los argentinos" les tendrían "que pedir disculpas por tener un Gobierno capaz de insultar y no respetar al presidente que los argentinos han elegido en las urnas". "Ahora son ellos los que abandonan el peronismo y empiezan a ver la luz. España tiene un gobierno cuyos miembros abiertamente lo están diciendo: somos socialcomunistas. Así estamos", ha señalado.