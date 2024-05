Las imágenes de la jornada

Madrid, 5 may (EFE).- La trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports resumida en las imágenes más destacadas:

- Las madres del Getafe

Acostumbrados a que cada jornada los jugadores de LaLiga salten al terreno de juego agarrados de la mano de un niño, este fin de semana el Getafe cambió a los protagonistas para hacer un bonito homenaje a las madres de los jugadores del club azulón en la víspera de un día señalado en el calendario.

En homenaje al día de la madre, cada uno de los once elegidos por José Bordalás para enfrentarse al Athletic Club apareció sobre el césped del Coliseum agarrado de la mano de su progenitora. Algunos, como Maksimovic, Alderete, Djené, Ilaix y Mata, por diferentes motivos, no pudieron contar con sus madres y aparecieron con sus parejas o con abonadas del club. Pero, al final, Juani Solís, Reyes Navarro, Begoña Salguero, Marisa Manzanares, Melanie Greenwood y Yolanda Arnáiz, sí acompañaron a sus hijos para dejar una imagen única.

- El beso y el abrazo de Míchel

Con el partido ante el Barcelona aún en juego y con el Girona por delante en el marcador con un resultado (4-2) que le aseguraba su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones, Míchel abandonó el banquillo para dirigirse al lugar más especial del estadio de Montilivi.

Justo detrás, su familia, eufórica, vivía con intensidad el final de una grandísima temporada del Girona. Míchel quiso que su mujer y su hijo fueran los primeros en vivir con él la emoción de un instante único. Besó a la primera y abrazó al segundo y así comenzó la celebración de una temporada histórica para el conjunto catalán.

- La contenida celebración del Real Madrid

Después de ganar al Cádiz (3-0), los jugadores del Real Madrid se quedaron en el Santiago Bernabéu para ver juntos el Girona-Barcelona. Cualquier resultado que no fuera una victoria azulgrana, daba el título de Liga al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

El Girona ganó y la plantilla blanca celebró en el interior del Bernabéu el título número 36 del club. Cantaron el alirón, gritaron un "campeones, campeones", dieron saltos de alegría y... se marcharon a casa para descansar de cara al trascendental choque que deberán afrontar el próximo miércoles ante el Bayern Múnich. Una final de la Liga de Campeones está en juego y tuvieron que contenerse para celebrar un título que ya lleva inscrito el nombre del Real Madrid.

- El abrazo de Rodrigo Riquelme

Álvaro Morata no atraviesa un buen momento. Criticado por parte de la prensa y de su afición, fue suplente por segundo partido consecutivo en LaLiga EA Sports. Después de ver desde el banquillo el choque ante el Athletic, repitió frente al Mallorca y apenas disputó los últimos ocho minutos de un choque que ganó 0-1 el Atlético de Madrid.

Pero Morata, dentro de su intrascendencia frente a los hombres de Javier Aguirre, recibió un bonito gesto de un compañero. Rodrigo Riquelme, autor del tanto de la victoria, lo celebró sobre el césped y después en el banquillo. Buscó a Morata y se fundió en un fuerte abrazo con su compañero. Luego, explicó por qué lo hizo: "Mi familia y yo estamos muy agradecidos a Álvaro por lo que me ayuda. No entiendo a la gente que le critica, si lo conocieran no lo haría. Creo que en España, en nuestra sociedad, a la gente que tiene bondad como Álvaro tendemos a atacarle".

- El agotamiento de Iago Aspas

Una vez más, Iago Aspas fue clave en la victoria de su equipo. El Celta ganó 3-2 al Villarreal y dio un paso de gigante hacia la salvación. El delantero del conjunto celeste provocó un penalti, lo marcó y dio una asistencia a Douvikas en el tanto de la victoria. Sin duda, fue el hombre del partido.

En cuanto éste finalizó, Iago Aspas mostró ante las cámaras su cansancio. Primero, tirado en el suelo. Después, levantándose a duras penas, inclinado, resoplando y casi sujetándose con el equipo arbitral para seguir en pie. Y es que, el esfuerzo que hizo por su equipo estuvo a punto de dejarle sin fuelle. Lo dio todo por su Celta, no dejó ni una gota de sudor en el depósito. EFE

