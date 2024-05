(Crónica) El Liverpool cambia la cara contra el Tottenham a la cuenta atrás de Klopp

El Liverpool venció (4-2) al Tottenham este domingo en la jornada 36 de la Premier para no dejarse ir en su batalla fallida al título con el retorno goleador de Mohamed Salah, mientras que los 'Spurs' tropezaron en su lucha por la plaza de Liga de Campeones. Los de Jurgen Klopp celebraron el penúltimo encuentro del técnico alemán en Anfield, quien se despide esta campaña de su idilio con el 'red' los últimos nueve años. Salah, quien tuvo sus más y sus menos con el técnico los últimos días, abrió la lata que llenaron de goles Robertson, Gakpo y Elliott. El Liverpool, que con sus últimas derrotas se cayó de la Liga Europa y de la carrera con Arsenal y Manchester City por el título, encara el final de la era Klopp con otra cara. Mientras, el Tottenham encadenó su cuarta derrota seguida y no aprovechó la del Aston Villa para acercarse al cuarto puesto. El Villa cedió terreno en esa importante lucha con una inesperada derrota en Brighton (1-0), acusando la derrota entre semana en semifinales de Conference League contra el Olympiacos. Los de Unai Emery fallaron al sur de Inglaterra en otro momento clave, en busca de atar la zona de Champions. Un gol en el minuto 87 de Joao Pedro, tras recoger el rechace del penalti que le había parado Robin Olsen, dio tres puntos que poco cambian la situación en mitad de tabla del Brighton y que, por suerte para los 'villanos', no castigaron los 'Spurs'. Por algo más que el honor ganó el Chelsea, que dedicó una goleada a Stamford Bridge contra el West Ham, y alargó sus opciones de jugar competición europea la próxima temporada. Cole Palmer, Gallagher, Madueke y un doblete de Nicolas Jackson en la segunda parte tiñeron de 'blue' un derbi londinense que mantiene a los de Mauricio Pochettino con objetivos en los tres partidos que le quedan. --RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 36 EN LA PREMIER LEAGUE. -Viernes. Luton - Everton 1-1. -Sábado. Arsenal - Bournemouth 3-0. Brentford - Fulham 0-0. Burnley - Newcastle 1-4. Sheffield United - Nottingham Forest 1-3. Manchester City - Wolverhampton 5-1. -Domingo 5 de mayo. Brighton - Aston Villa 1-0. Chelsea - West Ham 5-0. Liverpool - Tottenham 4-2. -Lunes 6. Crystal Palace - Manchester United.