Testigo asegura que juez de Ecuador pidió 2 millones de dólares a líder criminal

Quito, 2 may (EFE).- Un testigo del caso Metástasis, que destapó en Ecuador una gran trama de corrupción por infiltración del crimen organizado en la Justicia, la Policía y el sistema carcelario, aseguró este jueves que el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán pidió supuestamente 2 millones de dólares al presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro 'El Patrón' Norero por favorecer con una resolución de habeas corpus.

Así lo reportó la Fiscalía General del Estado a partir de la declaración anticipada que realizó Álex P., un cercano excolaborador de Terán en el momento que este era juez de la Corte Nacional y posteriormente cuando estuvo al frente del Consejo de la Judicatura.

El testigo declaró que finalmente la resolución judicial a favor de Norero no se dio porque los otros dos jueces que conformaban el tribunal no estaban dispuesto a aceptar el recurso presentado por el líder criminal, pocos meses antes de que fuese asesinado en 2022 en prisión.

En cambio, de acuerdo a la declaración citada por la Fiscalía, Terán sí recibió presuntamente 10.000 dólares de Norero por retrasar la notificación de la sentencia de ese recurso de habeas corpus.

"Tuve la oportunidad de interactuar con Leandro Norero en una videollamada (...), en la que le manifesté que se estaba tramitando el pedido. En la noche, me quedé pendiente de que me envié el dinero o una transferencia. A las 22:00 me llegó un mensaje con una ubicación en Calderón (Quito). Cuando llegué, salió una persona con un sobre y me entregó los 10.000 dólares", narró Álex P.

"Retiré el dinero y me fui a mi domicilio. Al día siguiente guardé el dinero en un bolso, traje el dinero a la Corte Nacional y le entregué a Wilman Terán en su oficina", añadió.

Asimismo, ratificó que Helive Angulo era el enlace de Norero con los tribunales, y que también llegó a haber una oferta procedente del presunto narcotraficante de 450.000 dólares por otro recurso de habeas corpus en otra sala de la Corte Nacional cuyos jueces no admitieron.

En otra declaración anticipada en el marco del caso denominado 'Independencia Judicial', Álex P. también declaró que presuntamente él fue testigo de una videollamada entre Terán y el expresidente Rafael Correa (2007-2017) para evaluar la manera de revisar la condena de cohecho e inhabilitación política que pesa sobre el exmandatario.

Asimismo, sostuvo que Terán fue en la sombra el artífice presuntamente también de la resolución judicial que permitió salir de la cárcel a Jorge Glas, exvicepresidente de Correa, en torno a quien recientemente se dio una crisis diplomática entre Ecuador y México por el asalto a la embajada mexicana en Quito, una vez que el Gobierno mexicano le había otorgado asilo.

Tras esa declaración, Álex P. aseguró que ha recibido amenazas de muerte en la cárcel procedentes de Terán.

Este jueves también se dio la declaración anticipada de Héctor P., policía que participó en el caso de lavado de activos contra Norero, quien relató que fue contactado por una persona del círculo de 'El Patrón' para que les proporcionase información sobre la instrucción fiscal del caso.

"En primera instancia me negué. Luego, sacó su teléfono celular y me mostró unos mensajes en los cuales vi el nombre de mi esposa y las fotografías de mi familia. En ese momento, me preocupé y él me dijo que por el bien de él, por el mío y el de mi familia, que cooperara", relató el agente, que acabó recibiendo 9.000 dólares por una serie de diligencias a favor de Norero.

El caso Metástasis salió a la luz a finales de 2023 con una gran operación en la que fueron detenidas 39 personas, entre ellas Terán, quien actualmente se encuentra en prisión provisional.

Actualmente los procesados suman ya más de medio centenar en esta investigación surgida a partir del análisis de las conversaciones telefónicas de Norero.

De acuerdo a la Policía, Norero se encargaba desde la cárcel de Latacunga, en la andina provincia de Cotopaxi, de financiar y auspiciar a Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers, entre otras bandas criminales que buscaban desplazar la hegemonía de Los Choneros, el grupo más antiguo y grande que opera en el país. EFE

