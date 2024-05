Puig debuta este viernes en Bolsa a 24,5 euros y valorada en 13.920 millones

La firma de cosmética Puig comenzará a cotizar este viernes a un precio de 24,5 euros por acción, el más alto de la horquilla fijada en el folleto, lo que supone una capitalización bursátil de 13.920 millones de euros en la que será la mayor salida a Bolsa de Europa en lo que va de año. En concreto, las acciones de la compañía catalana, que contemplaba un rango de precios de entre 22 y 24,50 euros por acción para debutar en Bolsa, cotizarán en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia con la etiqueta de cotización 'Puig' a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). La tradicional ceremonia del toque de campana, que marca el inicio oficial de la sesión de negociación de la compañía en los mercados, tendrá lugar hoy a las 11.15 horas en la Bolsa de Barcelona y será el presidente de Puig, Marc Puig, el encargado de realizarla. "Hoy se abre un nuevo y decisivo capítulo en los 110 años de historia de Puig. El precio de nuestra oferta refleja la importante demanda de los inversores y es un reconocimiento del duro trabajo y la dedicación inquebrantable de todos los equipos de Puig, que demuestran creatividad y pasión por la innovación cada día", subrayaba el presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig. La compañía ha señalado que la oferta ha sido sobresuscrita múltiples veces en todo el rango de precios, lo que demuestra "la importante demanda de inversores institucionales internacionales y nacionales". De hecho, tras la apertura del libro de órdenes por parte de las entidades colocadoras un día después de anunciar la salida a Bolsa, la firma de cosmética logró ya la sobresuscripción de la oferta, cuyo tamaño es de hasta 3.000 millones de euros. Fuentes conocedoras de la operación han señalado a Europa Press que "ha habido mucha demanda", lo que garantiza la operación, teniendo en cuenta que ha habido órdenes suficientes por parte de inversores para cubrir el tamaño de la oferta. La operación, dirigida a inversores institucionales, consiste en una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones de clase B (51,02 millones de títulos), con menos derechos políticos, y una oferta pública de venta (OPV) de acciones en manos de la familia Puig. Así, con el tramo de la OPS la firma ha logrado unos ingresos brutos de aproximadamente 1.250 millones de euros de nuevos fondos para la sociedad, que utilizará para fines corporativos generales, entre ellos, la refinanciación de las adquisiciones de participaciones adicionales de Byredo y Charlotte Tilbury, y el apoyo a la estrategia de crecimiento del porfolio y las marcas de la compañía. Además de las nuevas acciones de la oferta, se han adjudicado 55,51 millones de acciones secundarias por parte del accionista mayoritario de la sociedad, Puig, S.L., controlado por Exea (sociedad patrimonial de la familia Puig) por un total de 1.360 millones de euros. Según explica la compañía, la opción de sobre-adjudicación concedida por el accionista vendedor de hasta aproximadamente el 15% del tamaño de la oferta, por un importe de hasta 390 millones de euros, podrá ser ejercida por el agente de estabilización (Goldman Sachs Bank Europe SE) hasta el 1 de junio de 2024. LA FAMILIA PUIG CONSERVARÁ UNA PARTICIPACION MAYORITARIA Tras la oferta, asumiendo el ejercicio al completo de la opción de sobre-adjudicación, la familia Puig, a través de Puig, S.L., conservará el 71,7% de los derechos económicos de la sociedad y el 92,5% de sus derechos de voto. Asimismo, Puig Brands y el accionista vendedor han acordado determinados compromisos de no disposición ('lock-up') con las entidades aseguradoras de la oferta durante un periodo comprendido entre la fecha de la firma del contrato de aseguramiento y 180 días naturales a partir de la admisión. Los consejeros, altos directivos y determinados empleados de la compañía también están sujetos a determinadas restricciones de disposición durante un periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato de aseguramiento y 365 o 180 días naturales después de la admisión, pero sólo con respecto a un determinado número de acciones de clase B. En opinión de la compañía, convertirse en una empresa que cotiza en Bolsa implica un "mayor nivel de escrutinio" por parte de los inversores, analistas, reguladores y el mercado en general, "garantizando que las próximas generaciones de la familia Puig estén sujetas a los estándares más altos posibles mientras dirigen la compañía en la dirección estratégica correcta". "Esto permitirá a la firma competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase de desarrollo. Como resultado de la oferta, las estructuras corporativas y de capital de la sociedad se alinearán mejor con las de las mejores empresas familiares del sector de la belleza 'premium' a escala mundial, que cuentan con un fuerte núcleo accionarial vinculado en la mayoría de los casos a sus familias fundadoras, lo que fomenta un enfoque de pensamiento a largo plazo", subraya la firma. Asimismo, la empresa cree que convertirse en una empresa que cotiza en Bolsa implicará "una mayor visibilidad y conocimiento", lo que debería proporcionar a la empresa "herramientas útiles" para la atracción y retención de talento, al tiempo que abre el acceso al capital como otra fuente de financiación para apoyar la estrategia de crecimiento de las marcas y la cartera de la empresa. DIVIDENDOS Respecto a la retribución a sus accionistas, el grupo señala que no ha aprobado ninguna política de dividendos. No obstante, indica que tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo en un futuro próximo "de manera prudente", el primero de ellos posterior a su oferta en 2025 y con cargo a los resultados de 2024. En este caso, prevé mantener un 'pay out' (ratio de dividendo sobre beneficio atribuible) de aproximadamente el 40%, en línea con su historial en dividendos, no afectando a sus objetivos de continuar haciendo crecer su negocio y ejecutando su plan de negocios. CRITERIACAIXA ENTRA EN EL ACCIONARIADO CON EL 3,05% Por su parte, CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación 'la Caixa', ha adquirido acciones de clase B representativas del 3,05% del capital social de Puig Brands, aproximadamente, dentro del proceso de Oferta Pública de Venta (OPV). Para ello, CriteriaCaixa ha comprometido una inversión de 425 millones de euros, en una operación que se enmarca en su política de inversión, que "selecciona empresas líderes en sectores altamente atractivos, con capacidad de crecimiento y generación de valor". En este sentido, dicha inversión permitirá a Criteria ganar exposición a la industria de moda y belleza, que ha demostrado, según la entidad, ser resiliente en situaciones de crisis, con crecimientos anuales de cerca del 5% desde hace décadas. Asimismo, CriteriaCaixa destacó que la propuesta de 'pay-out' anunciada por Puig encaja en su estrategia de buscar opciones de inversión con enfoque de largo plazo que maximicen la rentabilidad por dividendo, y que le permitan generar los recursos necesarios para que su accionista único, la Fundación 'la Caixa', pueda llevar a cabo su acción social. NUEVO LOGO Aprovechando su salida a Bolsa, Puig estrenará nuevo logotipo. Creado en colaboración con la agencia parisina de arte y diseño M/M, el nuevo logo se basa en el trabajo del diseñador suizo Yves Zimmerman para la compañía e incluye una tipografía original, Paralelo, que "reinterpreta el espíritu de Méridien", una tipografía de 1955 de Adrian Frutiger que Zimmerman estableció para Puig hace más de 50 años. Incluye un nuevo símbolo que evoca "una línea infinita de creatividad" inspirada en una pintura de Miró, al tiempo que evoca el logotipo de Puig de los años 70 ideado por Zimmerman.