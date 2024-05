Previa del Girona FC - FC Barcelona

El Girona FC recibe este sábado al FC Barcelona en Montilivi (18.30) en un derbi catalán con mucho en juego, tanto como la segunda posición de una LaLiga EA Sports que está llegando a su fin y, además, con las ganas de revancha de un Barça que perdió el duelo de la primera vuelta y con unos 'gironins' que pueden seguir haciendo historia con una clasificación para la siguiente Liga de Campeones. Derbi catalán para la historia. Así querrán recordar en Girona este duelo y, para ello, deben ganar al Barça para ponerse de nuevo por delante en la tabla, recuperando una segunda posición que tienen a 2 puntos, y sellar por méritos propios una merecida clasificación para la 'Champions'. Además, claro está, del orgullo de ganar otra vez a los 'culers'. Está en juego en lo emocional el ser el mejor equipo catalán de la temporada, pero en lo deportivo ese subcampeonato por el que luchan --con un Real Madrid virtual ganador a falta de la confirmación matemática-- tendrá el premio añadido de poder disputar un título, el de la Supercopa de España. Así que son más que 3 puntos lo que hay en juego en Montilivi. Para el Girona de Míchel el primer objetivo es esa 'Champions' y, si el Athletic Club pierde en Getafe este viernes en el partido adelantado de la jornada 34 de LaLiga, el Girona logrará el reto sin sudar, antes de saltar al césped de su feudo a intentar doblegar a los de Xavi Hernández. Lo cierto es que, de veras, lo que desean es conseguir por ellos mismos esa clasificación. Que el Athletic les obligue a tener que ganar al Barça, lo que añadiría más morbo, más notoriedad y más gloria a un derbi catalán ya de por sí con mucha miga. Y es que el Barça, que perdió 2-4 en Montjuïc en la primera vuelta, quiere revancha. No es nada personal, aseguró Xavi Hernández en la previa del duelo, sino algo de equipo. El Barça no quiere volver a tropezar ante el Girona y verse relegados a la tercera plaza y a estar por detrás de unos 'gironins' que en Barcelona está pasando de caer muy bien a ser vistos como el nuevo rival a batir. A la espera de un Espanyol que lucha por recuperar su puesto en la elite. Más allá de ser el equipo que más puso en apuros al Real Madrid en la pugna por la cabeza de LaLiga, y de esa clasificación continental que está a punto de convertirse en la primera presencia del Girona en la Liga de Campeones, el equipo de Míchel está desplegando un gran juego. Y viene de ganar a Las Palmas (0-2) y Cádiz (4-1), en una gran forma y con un Artem Dovbyk enchufado de nuevo de cara a gol y dispuesto a batallar por el 'Pichichi'. En esa lucha por ser el máximo goleador de LaLiga pugna, entre otros, con un Robert Lewandowski que está yendo a más en los últimos partidos. Sin ir más lejos, en el 4-2 del Barça contra el Valencia de la última jornada, el polaco se llevó el balón a casa tras firmar un 'hat-trick'. Un triunfo que sirvió para olvidar el 3-2 del Santiago Bernabéu de la jornada previa. En cuanto a las bajas del Girona, el propio Míchel confirmó las de Borja García y Pablo Torre --por la cláusula de su cesión por parte del Barça-- y la del lesionado de última hora Jhon Solís, con una lesión muscular que le dejará unas seis semanas de baja. "Se perderá lo que queda de temporada. Es una baja importante", reconoció Míchel en la previa, que confirmó que, por precaución y malas sensaciones, también será baja el capitán Cristhian Stuani. En el Barça también habrá ausencias significativas, aunque ya conocidas como las de Gavi, Alejandro Balde y Frenkie de Jong, que ya no volverán a jugar en lo que queda de temporada. El resto están, en principio, bien si bien Pedri sigue en fase de readaptación tras lesión y tanto Andreas Christensen como Pau Cubarsí fueron cambiados en el último duelo ante el Valencia CF. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. GIRONA FC: Gazzaniga; Yan Couto, Eric Garcia, David López, Blind, Miguel; Herrera, Aleix Garcia; Tsygankov, Dovbyk y Savinho. FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo; Christensen, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres. --ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas). --ESTADIO: Montilivi. --HORA: 18.30/DAZN.