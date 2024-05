Apple anuncia el mayor plan de recompra de acciones de la historia

(Bloomberg) -- En un movimiento propio de una de las mayores empresas del mundo, Apple Inc. anunció la mayor recompra de acciones estadounidenses de la historia: US$110.000 millones.

Con el anuncio, el fabricante de iPhone supera su propio récord. En 2018, el gigante tecnológico autorizó recompras de acciones por valor de US$100.000 millones, según datos recopilados por la empresa de estudios de mercado Birinyi Associates, que se remontan a 1999.

“Una cifra sorprendente”, dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers LLC. “Apple puede estar reconociendo que se están convirtiendo en una acción de valor que devuelve dinero a los accionistas en lugar de una acción de crecimiento que necesita su efectivo para I+D o expansión”.

En total, Apple es responsable de los seis primeros de los 10 mayores anuncios de recompra de acciones jamás realizados en EE.UU. La lista también incluye a Chevron Corp. y Alphabet Inc.

Apple también presentó resultados trimestrales el jueves después de la apertura del mercado que superaron las expectativas de los inversionistas. La empresa registró ventas superiores a las estimaciones y predijo que volvería a crecer en ingresos en el periodo actual. Apple también aumentó su dividendo trimestral por duodécimo año consecutivo. Eso avivó las esperanzas de que la desaceleración que azota a la empresa esté remitiendo.

Las ganancias ascendieron a US$1,53 por acción en el segundo trimestre, superando los US$1,50 que habían estimado los analistas. Apple aumentó su dividendo un 4% hasta 25 centavos por acción, en línea con las expectativas.

Nota Original: Apple’s $110 Billion Stock Buyback Plan Is Largest in US History

--Con la colaboración de Elena Popina.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.