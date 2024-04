Lara Dibildos se desvincula por completo de Cándido Conde-Pumpido: "No tengo relación con él"

El pasado viernes 26 de abril, Cándido Conde-Pumpido volvía a ser detenido por agredir presuntamente a su expareja. Agentes de la Guardia Civil le trasladaron a las dependencias del Instituto Armado donde quedó arrestado por un presunto delito de violencia machista, y poco después fue puesto en libertad. Tras este nuevo altercado, el equipo de Europa Press ha podido hablar con Lara Dibildos, quien fue la pareja del hijo del presidente del Tribunal Constitucional. A pesar de la buena relación de la que presumían hace tan solo unos meses atrás, la actriz ha aprovechado esta ocasión para desmentir cualquier tipo de vínculo con éste. Además, ha evitado comentar los altercados en los que se ha visto expuesto estos últimos días: "Eso es algo muy difícil, muy peliagudo. yo no soy quien para decir nada. yo ya he dicho siempre que el recuerdo que yo tengo al margen de los problemas que tuviéramos como pareja, era muy bueno". Dejando el tema atrás, la actriz aseguraba que "ahora respondo de mi vida y de mis cosas", y que lo único que podía decir es que en estos momentos ya no mantiene contacto de ningún tipo desde hace mucho tiempo: "No tengo relación con él". Finalmente, Lara confesaba que guarda un buen recuerdo de él, pero que actualmente duda que él necesite de su ayuda: "No creo que me la pida la verdad".