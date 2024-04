El Gobierno asegura que renovará el CGPJ pero no aclara si contempla modificar las mayorías

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo acometerá la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva más de cinco años con el mandato caducado, pero no ha aclarado si vuelve a estar sobre la mesa la posibilidad de modificar las mayorías parlamentarias necesarias para hacerlo sin necesidad de pactar con el PP. Así, ha insistido en que seguirán intentando llegar a un acuerdo con el Partido Popular, con el que aún tienen abierta una vía de negociación en Bruselas, con la mediación de la Comisión Europea, pero ha advertido de que si hay "un empeño total y absoluto de bloquear la negociación" el Gobierno va a "estudiar y valorar nuevos mecanismos". En cualquier caso, la portavoz ha remarcado que llevarán a cabo la renovación de los vocales porque es "urgente e imprescindible": "El compromiso del Gobierno de España, que además lo va a llevar a efecto, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa. SÁNCHEZ DIJO QUE BUSCARÍA SOLUCIONES SI SEGUÍA EL BLOQUEO La ministra ha sido interrogada a este respecto, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez adelantase que está dispuesto a llevar a cabo la renovación y que buscará soluciones si persiste el bloqueo. Aunque ha sido cuestionada en varias ocasiones si el Ejecutivo ha vuelto a poner sobre la mesa el cambio de mayoría en el Congreso de los Diputados para acometer esta renovación, Alegría ha evitado aclarar este extremo. A este respecto fuentes gubernamentales insisten en trasladar la presión al PP para que se avenga a llegar a un acuerdo y pactar el desbloqueo, e insisten en que no están en "esa fase" del cambio de mayorías, aunque también evitan descartarlo explícitamente. En esta misma línea, Pilar Alegría ha pedido no saltar a ese "segundo escenario" y dice que van a trabajar hasta las últimas consecuencias para conseguir esa mayoría parlamentaria y hacer posible la renovación. En esa línea sostiene que sigue siendo "deseable" el acuerdo con el PP para hacerlo efectivo. SUMAR INSISTE EN REBAJAR LA MAYORÍA En este momento es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos para aprobar el nombramiento de nuevos vocales y por tanto es necesario un acuerdo entre los dos grandes partidos de la Cámara, PP y PSOE. Sin embargo el socio minoritario de coalición, Sumar, sigue presionando para reducir esa mayoría y poder aprobarlo solo con mayoría absoluta. De hecho, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que también estaba presente en la rueda de prensa, sentada al lado de Alegría, ha vuelto a defender su iniciativa de rebajar la mayoría para poder renovar sin el PP. BRUSELAS NO LO VE CON BUENOS OJOS Esa posibilidad parecía descartada para el PSOE desde hace tiempo, dado que incluso la Comisión Europea se llegó a posicionar en contra. Fue en 2021, cuando el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo retiró una proposición de ley para modificar la forma de elección del CGPJ. La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourova, --precisamente la que ahora actúa como mediadora entre PSOE y PP-- celebró entonces el anuncio, al tratarse de un plan que Bruselas observaba con "preocupación" y que España le había prometido aparcar. Además, el propio presidente Sánchez aseguró al líder del PP Alberto Núñez Feijóo que no tocaría las mayorías para renovar el CGPJ, en la última reunión que ambos mantuvieron el pasado mes de diciembre, tal como desveló el propio líder 'popular'. En esa reunión pactaron empezar la negociación que ahora está en marcha y que no parece que vaya a llegar a buen puerto. Sin embargo, ahora en el Ejecutivo evitan cerrar del todo la puerta a esta posibilidad, insisten en que renovar con el modelo actual está en manos del PP y recuerdan que aceptaron las condiciones de negociación, en Bruselas y con la mediación de la Comisión, que propuso Feijóo. "La necesidad de cumplir con la Constitución y desde luego con recuperar la normalidad institucional del ámbito judicial es prioritaria, es prioritaria y siempre hemos trabajado por el acuerdo, por llegar a un acuerdo porque es necesario, es prioritario y es fundamental", ha trasladado Alegría.