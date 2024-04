EEUU subraya que el TPI no tiene jurisdicción en Gaza

El Departamento de Estado ha subrayado este lunes que el Tribunal Penal Internacional (TPI) no tiene jurisdicción sobre la ofensiva militar lanzada por Israel sobre la Franja de Gaza en respuesta a las especulaciones sobre una posible acción del tribunal contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Desde que este presidente (Joe Biden) tomó posesión hemos trabajado para resetear nuestra relación con el TPI y estamos en contacto con el tribunal sobre varios temas, incluido el importante trabajo del tribunal en Darfur, Ucrania y Sudán también", ha afirmado el portavoz del Departamento de Estado Vedant Patel. "Pero en esta investigación (Gaza), nuestra postura está clara. Seguimos creyendo que el TPI no tiene jurisdicción sobre la cuestión palestina", ha subrayado. Israel no es firmante del Estatuto de Roma y por tanto no es parte del TPI ni reconoce su jurisdicción, pero Palestina está admitida como miembro desde 2015. El pasado mes de octubre el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, afirmó que el órgano tiene jurisdicción sobre cualquier posible crimen de guerra cometido por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. "El TPI es una organización independiente y sus gestiones se realizan sin ningún contacto ni interferencia de Estados Unidos", ha explicado por su parte este lunes la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. La embajadora ha recordado que Estados Unidos tampoco es miembro del TPI y la Casa Blanca ha subrayado también este lunes que "el TPI no tiene jurisdicción sobre esta situación y no apoyamos su investigación".