Ben Gvir afirma que Netanyahu le promete que Israel no cesará la guerra y entrará en Rafá

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha asegurado que el primer ministro Benjamin Netanyahu le ha prometido tras reunirse este martes con él que no pondrá fin a la guerra y entrará en Rafá, ciudad en el sur de la Franja de Gaza en la que se encuentran atrapados más de un millón de palestinos. Ben Gvir ha revelado que ha "advertido" a Netanyahu de que "Dios no quiera" que "Israel no entre en Rafá", "ponga fin a la guerra" y "alcance ningún acuerdo inapropiado, y que tras escuchar sus palabras ha accedido a sus demandas. "Ha prometido que Israel entrará en Rafá, ha prometido que la guerra no terminará y que no habrá ningún acuerdo inapropiado", ha asegurado en un vídeo que ha publicado a través de sus redes sociales, poco después de que ya Netanyahu advirtiera de que asaltarían la ciudad "con o sin acuerdo" con Hamás. "Le doy la bienvenida a todo esto. Creo que el primer ministro entiende muy bien lo que significará si esto no sucede", ha celebrado el ministro ultraderechista. Rafá alberga actualmente a más de un millón de palestinos, después de que se haya convertido en refugio de cientos de miles de personas que habían huido de otras zonas de Gaza con la esperanza de que estarían más seguros. La comunidad internacional, incluidos los tradicionales socios de Israel, ha sido unánime en su rechazo a un eventual asalto de Rafá, donde la situación humanitaria es ya de una dificultad extrema, con graves problemas entre la población para acceder a servicios básicos, agua potable, medicinas y alimentos.