MSF denuncia "muertes silenciosas" en Gaza por las enfermedades prevenibles y la falta de acceso a la salud

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este lunes las "muertes silenciosas" registradas en la Franja de Gaza a causa de enfermedades prevenibles y falta de acceso de la población a la atención sanitaria debido a la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La ONG ha recalcado en su informe 'Muertes silenciosas en Gaza: la destrucción del sistema sanitario y la lucha por la supervivencia en Rafá' que el sistema sanitario ha quedado devastado por la ofensiva y ha alertado de que la población civil corre cada vez en mayor riesgo de desnutrición aguda y de un mayor deterioro de su salud física y mental. "¿Cuántos niños han muerto ya de neumonía en hospitales desbordados?", se ha preguntado Mari Carmen Viñoles, responsable de la Unidad de Emergencia de MSF. "¿Cuántos bebés han muerto por enfermedades prevenibles? ¿Cuántos pacientes diabéticos se han quedado sin tratamiento? ¿Y las consecuencias mortales del cierre de las unidades de diálisis renal en los hospitales atacados?", ha cuestionado. "Estas son las muertes silenciosas de Gaza de las que no se informa en todo este caos, causado por el colapso del sistema sanitario en todo Gaza", ha recalcado, en medio del deterioro de la situación en la ciudad de Rafá, donde residen ahora cerca de 1,7 millones de personas, la mayoría de ellos desplazados desde otros puntos den enclave, ante la amenaza de una ofensiva israelí contra la ciudad. Así, MSF ha sostenido que sus equipos en Rafá informan de que lo que queda operativo del sistema sanitario y las malas condiciones de vida aumentan el riesgo de brotes de epidemias, a lo que se suman la desnutrición y el impacto del trauma psicológico sufrido por la población tras más de seis meses de ataques por parte del Ejército de Israel. La organización ha advertido además de que una ofensiva de Israel contra Rafá supondría "una catástrofe insondable" y ha reiterado su llamamiento a un alto el fuego, en medio de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para un fin de los combates a cambio de la liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre por el grupo islamista palestino. De esta forma, ha incidido en que las condiciones de vida en la ciudad "no son propicias para la supervivencia" y ha agregado que hay una gran escasez de agua potable, mientras que la basura y las aguas residuales sin tratar se acumulan en las calles de la ciudad, donde los pocos centros médicos que siguen operativos se encuentran sobrepasados. UN SISTEMA SANITARIO DESTRUIDO Y SATURADO Así, en los dos de los centros de atención primaria gestionados por MSF en Al Shabura y Al Mauasi se atienden una media de 5.000 consultas médicas a la semana, con más del 40 por ciento de las mismas centradas en pacientes con infecciones de las vías respiratorias superiores y ante un número creciente de los casos sospechosos de hepatitis A. A ello se suma que durante el último trimestre de 2023 los casos de enfermedades diarreicas registrados en niños menores de cinco años años fueron 25 veces superiores a los del mismo periodo de 2022, mientras que en el primer trimestre de 2024 fueron tratados 216 niños menores de 5 años por desnutrición aguda moderada o grave, casi inexistente antes del conflicto actual. Por su parte, personas con otro tipo de necesidades, como embarazadas con complicaciones y personas con enfermedades crónicas, a menudo no pueden recibir la atención necesaria. En el Hospital Emiratí los equipos médicos atienden cerca de cien partos al día, cinco veces más que antes del conflicto, mientras que las consultas por hipertensión, diabetes, asma, epilepsia y cáncer en las clínicas de MSF han aumentado a medida que los pacientes buscan seguimiento y medicación. Además, la salud mental de la población "está por los suelos" y la mayoría de los pacietnes presentan síntomas relacionados con la ansiedad y el estrés, incluidos cuadros psicosomáticos y depresivos. MSF ha indicado que algunas personas que cuidan de familiares con trastornos mentales graves han recurrido a una sedación excesiva para mantenerlos a salvo. "Como organización médica internacional de emergencia, tenemos la experiencia y los medios para hacer mucho más y ampliar nuestra respuesta", ha recalcado el coordinador de Emergencias de MSF, Sylvain Groulx. "El personal médico palestino está altamente cualificado y sólo necesita que se le den los medios para trabajar en condiciones aceptables y dignas para tratar y salvar vidas", ha agregado. Sin embargo, ha hecho hincapié en que "hoy todo esto sigue siendo absurdamente imposible" debido a la continuación de los combates, ahora centrados en la zona centro de la Franja, y los bombardeos israelíes, que continúan en todo el enclave. "Sin un alto el fuego inmediato y duradero y la entrada de una ayuda humanitaria significativa, seguiremos viendo morir a más personas", ha zanjado Groulx. UNA POBLACIÓN "AL BORDE DE LA INANICIÓN" Por ello, RSF ha insistido en que las restricciones impuestas por Israel a la entrada de suministros a Gaza "han llevado a la población al borde de la inanición" y ha confirmado "una alarmante tendencia al alza en el número de niños, mujeres embarazadas y madres recientes afectados con desnutrición aguda". "Los centros de atención primaria de MSF en Rafá sólo dan una idea de una parte de una crisis mucho más amplia, ya que las condiciones en el norte de Gaza, al que los equipos de MSF no tiene acceso, son, según los informes, mucho más terribles", ha resaltado, ante "seis meses de conflicto demoledor, con un número de muertos que supera el de cualquier otra guerra del siglo XXI". "Incluso los que han huido a zonas supuestamente seguras siguen sin estarlo", ha argüido MSF, que ha insistido en que "la amenaza de brotes de enfermedades se cierne sobre Rafá" y ha subrayado que las personas que huyeron de la ofensiva hacia la ciudad corren ahora el riesgo de morir a causa de enfermedades, hambre y deshidratación en la ciudad. Por ello, ha adelantado que la recuperación del sistema sanitario de Gaza requerirá "años, si no décadas" y ha puntualizado que "Rafá es hoy el último bastión en el que queda algún atisbo de atención médica, y debe ser protegido". En esta línea, ha reclamado un alto el fuego "inmediato y duradero" para que las organizaciones humanitarias puedan ampliar "masivamente" sus actividades y empezar a reconstruir el sistema sanitario. A ello debe sumarse un permiso a la "entrada rápida y sin trabas" de la ayuda a un nivel "suficiente" para hacer frente a la situación.