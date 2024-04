La defensa aérea rusa intercepta 68 drones ucranianos sobre las regiones de Krasnodar y Crimea

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso han interceptado y destruido durante la madrugada del sábado 68 aviones no tripulados de origen ucraniano sobre las regiones de Krasnodar y Crimea, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia. "Anoche se detuvieron los intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas utilizando vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", ha avanzado Defensa en una publicación de Telegram. En concreto, ha aclarado el Ministerio en el mismo mensaje, "66 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos e interceptados por los sistemas de defensa aérea de servicio sobre el territorio del territorio de Krasnodar, y dos vehículos aéreos no tripulados más fueron destruidos sobre la península de Crimea". Como consecuencia del ataque, se ha producido un incendio en una unidad de separación en la refinería de petróleo de Slaviansk, registrándose también daños en la columna de destilación, según la agencia de noticias rusa TASS. Estos ataques llegan después de que al menos dos personas murieran este viernes como consecuencia de nuevos ataques del Ejército de Rusia sobre la localidad de Bilopillia, en la provincia ucraniana de Sumi.