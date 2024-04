Sofía Cristo reacciona al compromiso matrimonial de su hermano Ángel

Todavía resacosos por el emocionante encuentro que se vivió ayer en Honduras entre Ángel Cristo y su pareja, Ana Herminia, y la original pedida de matrimonio que el concursante le hizo al amor de su vida, las reacciones no han tardado en llegar. "Como ya le pedí permiso a su padre podría hacerlo en Honduras, sí" contestaba Ángel antes de ponerse de rodillas. "Amor de mi vida, quieres casarte conmigo" preguntaba Ángel antes de que Ana contestara un "Sí" rotundo. Hoy, hemos podido hablar con Sofía Cristo y preguntarle por este anuncio de compromiso y lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención la sarcástica respuesta que ha tenido a la futura boda de su hermano. Sofía Cristo, indiferente ante la boda de su hermano, no dudaba en enviarle un mensaje a través de nuestros micrófonos: "Felicidades, ¡qué vivan los novios". De esta manera, la hija de Bárbara Rey se pronunciaba tras la declaración de su hermano asegurando que su novia le transmite mucha paz: "Y yo que me alegro por él, de verdad". Con esta indiferencia, la dj vuelve a demostrar que quiere permanecer al margen del concurso de Ángel.